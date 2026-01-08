Sancionan por error a una víctima de violencia de género tras una denuncia policial en Benavente

El Ayuntamiento de Benavente ha reconocido un error administrativo que derivó en la apertura de un expediente sancionador contra una mujer que se encuentra bajo medidas de protección por violencia de género y era ajena a la infracción que se le imputaba. El fallo se produjo al transcribir la dirección en la denuncia policial, lo que llevó a señalar un domicilio distinto al de la interesada y a vincularla erróneamente con una infracción de la Ordenanza Cívica.

La afectada presentó alegaciones en las que negó cualquier responsabilidad en los hechos denunciados. En su escrito, subrayó que nunca había residido en el domicilio señalado en la denuncia inicial y que, además, en la fecha de los hechos se encontraba fuera de Benavente, en otro municipio, precisamente para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección derivadas de su situación como víctima de violencia de género.

El procedimiento sancionador se había iniciado tras un informe de la Policía Local, que describía una infracción cometida en un domicilio de la Calle de los Herreros. Sin embargo, la interesada demostró que su domicilio estaba en otra dirección de la vía, y que por tanto nunca había residido en la dirección señalada. Esta discrepancia fue determinante para que el Ayuntamiento revisara el expediente.

Un segundo informe policial, emitido semanas después, ratificó los hechos denunciados pero reconoció que se había producido un error material en la transcripción de la dirección. El agente denunciante aclaró la ubicación correcta y el Ayuntamiento pudo corregir el procedimiento y dejar sin efecto la resolución inicial.

La decisión municipal implica la anulación del expediente sancionador previamente incoado y la apertura de uno nuevo, ya que la infracción denunciada no se considera prescrita. El Ayuntamiento ha ordenado notificar la resolución a la interesada.