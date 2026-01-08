Paradores Castrogonzalo revive la concentración de 2024 junto a la A-6: tractorada contra Mercosur

Agricultores de la comarca se han concentrado desde las diez de la mañana en la zona de Paradores de Castrogonzalo para manifestarse contra el acuerdo de Mercosur. Más de medio centenar de participantes, acompañados por una veintena de tractores, protagonizaron la movilización hasta pasadas las dos de la tarde bajo la estrecha supervisión de la Guardia Civil, que desplegó un fuerte dispositivo de agentes de varias unidades y vehículos.

Los manifestantes habían solicitado autorización para marchar con sus tractores hacia Zamora por la carretera N-630 para unirse a la concentración organizada en la capital. Sin embargo, a media mañana abrieron un proceso de negociación con mandos de la Guardia Civil para redefinir el formato de la protesta con el objetivo de lograr mayor repercusión mediática.

Durante las conversaciones se llegó a plantear la posibilidad de circular con vehículos agrícolas y turismos por un carril de la autovía A-6 hasta San Esteban del Molar, con regreso posterior por la misma vía hasta el punto de partida. La advertencia de la Guardia Civil de que se tomaría nota de las matrículas disuadió a los agricultores, que temieron ser objeto de sanciones si optaban por circular de esta forma para hacer patente la protesta.

Finalmente optaron por acudir andando y con algunos tractores hasta el antiguo Club Huracán, escenario de las protestas organizadas hace dos años, cuando se produjeron cortes de tráfico en la A-6. En el punto donde finalmente concluyó la protesta se repitió el fuerte despliegue de la Guardia Civil, que situó unidades en todos los enlaces de la autovía y en el nuevo punto de concentración.

Los agricultores han denunciado los perjuicios que, según ellos, les ocasionará el acuerdo de Mercosur. Alegan desigualdad en la competencia debido a la diferencia de costes de producción y a una legislación europea y nacional más restrictiva en el uso de herbicidas para cumplir los estándares de calidad alimentaria que no se exigen en los países no europeos beneficiarios del acuerdo.

Los manifestantes sostienen que los precios de los productos agrarios se mantienen en niveles similares a los de hace treinta años, mientras que los costes de producción se han incrementado de manera exponencial. A ello se suman las prohibiciones en el uso de fertilizantes y otros productos químicos, que consideran un obstáculo añadido para la viabilidad de sus explotaciones, entre otros motivos.

Además, los agricultores afirman ser objeto de una persecución constante. Según relatan, la Administración ha impuesto sanciones a los portavoces ocasionales que han aparecido en prensa y ha llevado a cabo inspecciones agrícolas y ganaderas que califican de coercitivas. Ante esta situación, la mayoría se mostraron renuentes a realizar declaraciones a los medios informativos durante la protesta.