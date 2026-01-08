Descuido y daños en techos y paredes, esta es la situación de este centro de salud de la comarca de Benavente

Humedades, desconchados, grietas y fisuras, desprendimientos en paredes.... El estado interior del Centro de Salud Tera, en Camarzana, parece acusar desde hace tiempo la falta de mantenimiento, según han informado vecinos y usuarios de esta infraestructura de la Zona Básica de Salud.

La situación de deterioro salta a la vista en varias estancias del inmueble sanitario, donde son apreciables daños visibles en el techo de los pasillos y zonas de espera, con desconchados, grietas y materiales desprendidos o parcialmente desprendidos.

En uno de los pasillos interiores luce descaradamente un gran agujero en el falso techo que deja a la vista la estructura interna, incluyendo elementos de instalación y el interior de la cubierta.

Un agujero en el techo de uno de los pasillos del la instalación. / J. A. G.

En otros tramos del pasillo se distinguen largas franjas de material del techo levantado o desprendido, con zonas alargadas de pintura o revestimiento colgando. También son evidentes manchas de agua y zonas de decoloración marronácea en el techo, próximas a luminarias empotradas y a señales de salida de emergencia, así como grietas que recorren partes del falso techo en diferentes direcciones.

En la sala de espera con sillas de estructura metálica y asientos rojos, un cartel de información sanitaria convive con un tramo de pared junto a un radiador donde son apreciables signos de humedad tras haber caído hace tiempo parte del revestimiento de la pared.

Aspecto de una pared con humedad que ha perdido el revestimiento. / J. A. G.

En el techo de la zona de espera el techo presenta una gran fisura con parte del material hundido o descolgado y manchas oscuras alrededor, compatibles con un recorrido de agua desde el plano superior.

En varios puntos del edificio se aprecian igualmente señales de filtración en el techo, con combinaciones de grietas, desconchados, ampollas en la pintura, zonas abombadas y manchas que sugieren una exposición prolongada a la humedad en diferentes áreas del centro.

Otra imagen de la techumbre del centro sanitario. / J. A. G.

Fuentes vecinales atribuyen parte de estos daños a posibles filtraciones de agua desde la cubierta, lo que podría deberse a diferentes causas, desde el taponamiento y falta de limpieza de canalones, hasta roturas en las tejas. De cuaquier m odo, todos estos desperfectos parecen atestiguar que hace tiempo que que en el edificio no se llevan a cabo trabajos de mantenimiento, y menos de eliminación de humedades o de desperfectos en techos y paredes, con los que conviven diariamente los pacientes que acuden a las instalaciones.