La Casa del Cervato pasa a ser sede de los servicios de la Diputación en Benavente

El Ayuntamiento de Benavente ha dado vía libre a la concesión demanial de la Casa del Cervato, a favor de la Diputación Provincial de Zamora el edificio de la Plaza del Grano, que albergó la sede administrativa municipal hasta el traslado de los servicios a la Avenida de El Ferial. Se materializa así el principio de acuerdo alcanzado el pasado mandato entre las anteriores administraciones municipal y provincial.

La Diputación de Zamora, en el marco de sus competencias, utilizará el edificio para la prestación descentralizada de servicios de asistencia y asesoramiento a municipios, servicios sociales y gestión de la recaudación tributaria que hasta la fecha se ubican en el edificio de Caja Rural, en la calle Santa Cruz. La cesión se articula mediante un convenio de colaboración entre ambas instituciones, que establece un plazo inicial de cuatro años prorrogables por otros cuatro.

El inmueble cuenta con una superficie total de 1.045 metros cuadrados y una superficie construida de 1.480 metros cuadrados. La concesión afecta a la planta primera, segunda y bajo cubierta, lo que representa un 66% del edificio. El Ayuntamiento y la Diputación compartirán los espacios comunes de acceso desde la Plaza del Grano hasta la planta baja. Quedan excluidos de la cesión la planta baja, donde se ubican los servidores municipales, el patio posterior y dos dependencias anexas.

Una de las dependencias interiores tras el traslado municipal. | J. A. G.

La naturaleza del convenio es administrativa, quedando excluido del régimen de contratos del sector público. Las controversias que pudieran surgir se resolverán en primera instancia en el seno de una comisión de seguimiento formada por representantes de ambas administraciones, y en última instancia ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El acuerdo no implica gasto alguno para el Ayuntamiento de Benavente. La Diputación Provincial asumirá los costes de electricidad, agua, calefacción y otros servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias cedidas, abonando al Ayuntamiento los importes correspondientes en un plazo de treinta días tras cada requerimiento de pago.

Las obligaciones de la Diputación incluyen destinar el inmueble exclusivamente a la prestación de sus competencias, mantener las instalaciones en perfecto estado de conservación, limpieza e higiene, permitir el acceso del personal municipal a las zonas excluidas de la concesión y responder por los daños derivados de las actividades desarrolladas. Asimismo, deberá suministrar al Ayuntamiento la información que este requiera sobre medios personales y actividades, y no podrá ceder ni enajenar el uso del inmueble a terceros.

La reversión del edificio al Ayuntamiento de Benavente se producirá al finalizar la vigencia del convenio, libre de cargas y en el estado originario en que fue cedido. Las obras realizadas durante el periodo de concesión quedarán sin derecho a compensación económica o indemnización para la Diputación Provincial.

La comisión de seguimiento, presidida por la alcaldesa de Benavente y con secretaría designada por la presidencia, será el órgano encargado de supervisar el cumplimiento del convenio, proponer medidas para mejorar su desarrollo y resolver los problemas de interpretación que pudieran plantearse.