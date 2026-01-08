Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente en la A-6: Bomberos de Benavente excarcelan al conductor de un camión frigorífico

El siniestro se produjo en el kilómetro 272 de la autovía, sentido A Coruña, y dejó al conductor con heridas leves

Aspecto del camión volcado y de la intervención de los bomberos de Benavente.

Aspecto del camión volcado y de la intervención de los bomberos de Benavente. / B. B.

J. A. Gil

Benavente

Efectivos del Parque de Bomberos de Benaventehan intervenido en un accidente de tráfico registrado en la autovía A-6, a la altura del punto kilométrico 272, en dirección a A Coruña ocurrido a las ocho de la mañana.

El siniestro implicó a un vehículo articulado frigorífico cuyo conductor quedó atrapado en el interior del habitáculo. A la llegada de los servicios de emergencia, se iniciaron de inmediato las labores de excarcelación para liberar al afectado.

El conductor, un varón, permaneció consciente y orientado durante toda la intervención, presentando únicamente heridas de carácter leve. Tras ser liberado, fue evacuado y transferido a los servicios sanitarios para su atención.

Otra imagen del momento de la excarcelación del conductor tras el vuleco del camión frigorífico.

Otra imagen del momento de la excarcelación del conductor tras el vuleco del camión frigorífico. / B. B.

En la operación participaron también los servicios sanitarios y las fuerzas de seguridad, que garantizaron la protección de la zona y la correcta asistencia al afectado, coordinando el tráfico y asegurando la intervención sin incidentes adicionales.

