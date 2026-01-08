Sucesos
Accidente en la A-6: Bomberos de Benavente excarcelan al conductor de un camión frigorífico
El siniestro se produjo en el kilómetro 272 de la autovía, sentido A Coruña, y dejó al conductor con heridas leves
Efectivos del Parque de Bomberos de Benaventehan intervenido en un accidente de tráfico registrado en la autovía A-6, a la altura del punto kilométrico 272, en dirección a A Coruña ocurrido a las ocho de la mañana.
El siniestro implicó a un vehículo articulado frigorífico cuyo conductor quedó atrapado en el interior del habitáculo. A la llegada de los servicios de emergencia, se iniciaron de inmediato las labores de excarcelación para liberar al afectado.
El conductor, un varón, permaneció consciente y orientado durante toda la intervención, presentando únicamente heridas de carácter leve. Tras ser liberado, fue evacuado y transferido a los servicios sanitarios para su atención.
En la operación participaron también los servicios sanitarios y las fuerzas de seguridad, que garantizaron la protección de la zona y la correcta asistencia al afectado, coordinando el tráfico y asegurando la intervención sin incidentes adicionales.
