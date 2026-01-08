Accidente en la A-6: Bomberos de Benavente excarcelan al conductor de un camión frigorífico

Efectivos del Parque de Bomberos de Benaventehan intervenido en un accidente de tráfico registrado en la autovía A-6, a la altura del punto kilométrico 272, en dirección a A Coruña ocurrido a las ocho de la mañana.

El siniestro implicó a un vehículo articulado frigorífico cuyo conductor quedó atrapado en el interior del habitáculo. A la llegada de los servicios de emergencia, se iniciaron de inmediato las labores de excarcelación para liberar al afectado.

El conductor, un varón, permaneció consciente y orientado durante toda la intervención, presentando únicamente heridas de carácter leve. Tras ser liberado, fue evacuado y transferido a los servicios sanitarios para su atención.

Otra imagen del momento de la excarcelación del conductor tras el vuleco del camión frigorífico. / B. B.

En la operación participaron también los servicios sanitarios y las fuerzas de seguridad, que garantizaron la protección de la zona y la correcta asistencia al afectado, coordinando el tráfico y asegurando la intervención sin incidentes adicionales.