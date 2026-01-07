Losán, la maderera de Villabrázaro, abordará un "plan B" para obtener liquidez, a falta de inversor

La plantilla de la maderera Losán en Villabrázaro comienza 2026 sin certezas sobre su futuro laboral, es decir, tal y como lo cerró, sin que se haya concretado la entrada de un inversor que garantice la viabilidad de la empresa.

Así lo trasladaba el comité de empresa a los empleados de la fábrica tras una comunicación mantenida con Artaza, abogado de la compañía, en la que se abordó la situación existente a finales de 2025.

Según la información facilitada a los representantes de los trabajadores, ya a mediados de diciembre, el acuerdo con el inversor no estaba firmado, pese a que la empresa había mantenido reuniones con la SEPI. En esos encuentros, el posible inversor se mostraba todavía "un poco reacio", sin que se hubiera alcanzado un compromiso definitivo.

Es más, se había incumplido ya el primer compromiso del principio de acuerdo establecido entre la maderera y el inversor que había mostrado su interés. Y en la primera quincena de diciembre el grupo inversor no habría inyectado en el Grupo Losán 5 millones de euros; una cantidad similar se supone que llegaría en la primera quincena de enero para completar los 10 millones de euros que la SEPI habría exigido a los inversores para seguir adelante con la operación. Desde el día 1 de enero Losán tendría que empezar a pagar deuda, aunque habría solicitado una prórroga de tres meses de moratoria en el pago de la deuda.

Ante el incumplimiento del inversor, desde la empresa se explicó al comité la puesta en marcha de un “plan B” alternativo para obtener liquidez. Ese denominado "plan B" pasaría por la venta de activos del grupo en otros países, lo que permitiría la entrada de dinero para afrontar la situación económica.

En cuanto a los salarios, desde el comité se preguntó expresamente por la posibilidad de realizar algún ingreso a la plantilla. Según se les indicó, la empresa intentaría abonar alguna cantidad, aunque sin concretar importes ni fechas, y ha quedado cualquier confirmación pendiente de nuevas conversaciones.

Desde la representación de los trabajadores de la factoría de Villabrázaro se subraya que no se firmará ningún acuerdo ni calendario mientras no se regularice la situación económica y laboral. El comité insiste en que no permitirá reorganizaciones internas ni medidas que afecten a la plantilla sin garantías previas, y advierte de que, si la empresa no puede asumir el cuarto turno por falta de personal, "es lo que hay".

Continúa, por tanto, la incertidumbre laboral en este 2026 para los trabajadores de la maderera que ya están buscando alternativas de empleo en otros lugares. La situación agónica que han venido sobrellevando los trabajadores de la fábrica de Villabrázaro durante más de un año con retrasos en los pagos y falta de actividad efectiva durante meses y sin recuperar la normalidad aún con la actividad en marcha ha llevado al abandono de su actividad en la maderera a más del 40% de la plantilla.