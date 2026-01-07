Ya está listo el programa de las fiestas del salto de la cabra, en Manganeses de la Polvorosa

Manganeses de la Polvorosa se prepara ya para las fiestas en honor a San Vicente Mártir, las del tradicional salto de la cabra. Este año la programación festiva, organizada por el Ayuntamiento de la localidad, tendrá lugar entre el jueves 22 y el domingo día 25 de enero.

Comienzan las fiestas con misa en honor al patrón y tarde de hinchables y seguirá el jueves con la música de la orquesta Media Luna, desde las siete y media de la tarde, y una gran chocolatada para todos.

El viernes habrá, también a las siete y media, pasacalles con la música de la Charanga de la Juventud. La iniciativa, que recorrerá las calles del pueblo, es organizada por los jóvenes del pueblo. Ese mismo día, la velada estará animada por la música del Grupo Sinestesia, al que seguirá Top líder.

El fin de semana comienza el sábado con un pasacalles con la Charanga Pasodoble, con salida desde el Ayuntamiento a partir de la una de la tarde. Y a las cinco y media el esperado desfile de disfraces acompañados con la Charanga Pasodoble. Es a esa hora cuando la expectación está servida a los pies de la torre de la iglesia donde varios vecinos suelen sujetar una lona a la espera de que la quintada de este año lance desde el campanario una simbólica cabra de juguete. Comienza después el desfile de disfraces por el pueblo, en el que la creatividad es protagonista año tras año.

A partir de las siete de la tarde dará comienzo el tradicional baile del salto de la cabra, que protagonizan los quintos de este año, y que cuentan una edición más con la Orquesta Malibú. Al finalizar el baile, que dará comienzo a las siete de la tarde, tendrá lugar la entrega de premios de los disfraces. Ya por la noche, será también la Orquesta Malibú la encargada de animar la velada, antes de dar paso a la macrodiscoteca Electromoon. Ya el domingo día 25 tendrá lugar la misa por los difuntos. n