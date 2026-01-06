Festejos populares
Este será el "grupo estrella" que actuará en las fiestas patronales de La Veguilla en Benavente
El Ayuntamiento aprueba y formaliza un contrato privado por importe de 24.200 euros para la actuación el 11 de abril de la formación "revelación del momento"
El Ayuntamiento de Benavente ha aprobado y adjudicado la contratación del grupo musical Sanguijuelas del Guadiana para su participación en las fiestas patronales de La Veguilla el próximo 11 de abril. El Consistorio dio luz verde al expediente mediante procedimiento negociado sin publicidad a finales de noviembre al "considerar apropiado iniciar la contratación del grupo estrella de las fiestas para asegurar disponibilidad y una buena oportunidad económica para contar con el grupo revelación del momento".
La contratación se ha realizado a través de la empresa Crash Music, S.L., representante en exclusiva del grupo, "al no existir alternativa razonable ni competencia técnica, dado que la empresa ostenta los derechos exclusivos de representación". El pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas fue aprobado fijando un valor estimado de 20.000 euros, más 4.200 euros de IVA, lo que eleva el presupuesto total de licitación a 24.200 euros.
La adjudicación del contrato privado se produjo el pasado día 23, tras la presentación de la oferta por parte de Crash Music, S.L. La mesa de contratación verificó la documentación administrativa y económica, confirmando que cumplía con los requisitos establecidos en el pliego. La adjudicación se ha fijado en el mismo importe de 24.200 euros, con la condición suspensiva de la efectiva dotación presupuestaria en el ejercicio de 2026. La empresa tendrá que formalizar el contrato en un plazo de 15 días hábiles desde la notificación.
