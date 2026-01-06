La constructora de las obras del Caracol demanda al Ayuntamiento de Benavente

La constructora Exfamex, adjudicataria de las obras de la carretera del Caracol, ha demandado al Ayuntamiento de Benavente en relación con el proceso de licitación de las obras de rehabilitación del firme. El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Zamora admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo el 29 de septiembre iniciando un procedimiento ordinario.Ante esta situación, el Ayuntamiento acordó el pasado 1 de diciembre personarse en la causa nombrando abogado y procurador.

El origen de la controversia se encuentra en la resolución de la Junta de Gobierno Local de 16 de julio, que rectificó errores materiales en el pliego de prescripciones técnicas de la licitación de las obras. Estos errores afectaban a partidas descompuestas de precios, en concreto a referencias sobre materiales de suelo-cemento y grava-cemento, donde se había consignado la expresión "excepto cemento" pese a que el desglose incluía el material.

La rectificación, publicada en la Plataforma de Contratación del Estado el 18 de julio, fue considerada por el Ayuntamiento como un mero error material de transcripción, sin incidencia en el precio total ni en las condiciones esenciales del contrato. Por ello, no se amplió el plazo de presentación de ofertas, que finalizó el 22 de julio de 2025.

"Modificación de pliegos encubierta"

En el proceso de licitación se presentaron cuatro empresas, entre ellas Exfamex cuya oferta resultó la mejor valorada y fue propuesta para adjudicación. Sin embargo, el 29 de julio de 2025 la empresa interpuso un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCYL), que fue inadmitido por no alcanzar el valor estimado requerido.

Ese mismo día, Exfamex presentó un recurso potestativo de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local que rectificaba el pliego de condiciones. La empresa alegó que no se trataba de una rectificación material, sino "de una modificación de pliegos encubierta, de una modificación de elementos sustanciales, y de una indebida calificación como error material". Además sostuvo que había una "omisión de prórroga en el plazo de presentación de ofertas" y una "vulneración de los principios de igualdad, transparencia y concurrencia".

El Ayuntamiento, apoyado en informes técnicos y en doctrina del Tribunal Supremo, sostuvo que el error era patente y evidente, tratándose de una equivocación de transcripción que no alteraba el precio ni las condiciones esenciales del contrato. Por ello, la Junta de Gobierno Local desestimó el recurso en sesión celebrada el 27 de agosto al considerar que se cumplían los requisitos para la rectificación de errores materiales previstos en varios de la Ley de Contratos del Sector Público.

Finalmente, el contrato fue adjudicado el 13 de agosto de 2025 por importe de 523.397,59 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Las obras no han finalizado aún . El Ayuntamiento ha solicitado una prórroga a la Diputación de Zamora, y la oposición ha denunciado el incumplimiento del plazo de finalizaciòn y justificación de los trabajos.