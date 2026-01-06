El choque contra una farola deja dos heridos en Benavente a primera hora de este martes

Cuando los más pequeños aún no habían abiertor los regalos que le habían dejado los Reyes Magos, las carreteras de la provincia comenzaban a tener su habitual circulación en un día festivo, con la consiguiente aparición de nuevos accidentes. En este escenario se ha producido el primer incidente de relevancia de este martes, que ha tenido como protagonista la benaventana avenida Federico Silva, donde un vehículo ha chocado contra una farola. Según han informado fuentes del 112 Castilla y León, la colisión se produjo a las 08:50 horas, momento en el que varios usuarios de la vía han informado de lo ocurrido a la altura del número 213 de esta calle, a las afueras de la ciudad.

Una vez recibida la alerta en el centro de operaciones del servicio 112 Castilla y León, se ha notificado el accidente a la Policía Municipal de Benavente, a la Policía Nacional, a los Bomberos de Benavente y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Desplazados hasta el lugar, se ha confirmado que no era necesaria la intervención de los bomberos para extraer a los ocupantes dle turismo después de su colisión contra una farola. Sí fue necesaria la asistencia sanitaria para una mujer de 23 años y un varón de 30 años, traslandando a ambos al hospital. Por el momento, se desconocen las causas de este accidente, que ha sobresaltado la mágica mañana del Día de Reyes en las calles benaventanas..