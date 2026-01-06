Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¡Benavente otra vez! El primer premio de la Lotería del Niño (06.703) deja un pellizco en la ciudad

Esta es la administración de lotería que ha venido el premio

Administración de Loterías Escudero, en Benavente.

J. A. Gil

Alejandro Bermúdez

La suerte vuelve a sonreir a Benavente. Después de que 'El Gordo' de la Lotería de Navidad dejara un buen pellizco (de varios millones de euros) en la ciudad entre quienes jugaron el número CD La Bañeza, parece que la diosa fortuna sigue enamorada de Malgrat y ha vuelto a sonreír a algún afortunado.

El primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de 'El Niño' (06.703) ha caído esta mañana en la administración nº2 de Benavente, Loterías Escuero, ubicado en el número 52 de la Avenida del Ferial. La misma que ya vendió un Quinto Premio de la Lotería de Navidad el pasado 22 de diciembre. También vendieron, el segundo premio de la Lotería de Navidad del 18 de octubre de 2025.

06.703, primer premio del Sorteo del Niño, que ha caído en Benavente.

Según confirma a este diario el propietario de la administración, Félix Escudero, ha vendido un solamente 20 euros de este número, un décimo de máquina, después de haber agotado toda la lotería consignada.

Este premio está dotado con 2 millones de euros a la serie, o lo que es lo mismo, 200.000 euros al décimo, exactamente la mitad que 'El Gordo' del 22 de diciembre, pero suficiente para arreglarle la vida a alguno.

Los propietarios de la administración de Benavente que ha vendido el primer premio del Niño abren el local.

