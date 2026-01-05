Ilusión y fantasía en la cabalgata de los Reyes Magos en Benavente
Música, color y emoción se han vivido en la noche de Reyes en Benavente en la que decenas de familias han llenado las plazas y calles de la zona centro para emocionarse al paso de la cabalgata de Melchor, Gaspar y Baltasar.
La magia volvió a Benavente esta noche con una cabalgata que ha convertido las calles del centro en un escenario de ilusión. A pesar de las bajas temperaturas, desde las siete de la tarde las familias fueron ocupando aceras y plazas, con los niños y niñas atentos a cada carroza y cada gesto de Sus Majestades. La ciudad vivió la emoción de la música y las coreografías de Kamaru Teatro, el Grupo Fantasía de Benavente y alumnado de la Academia de Baile Encarna Dueñas, mientras los gritos de los más pequeños por llamar la atención de Melchor, Gaspar o Baltasar y sus pajes se sucedieron. El camión de los Bomberos fue el encargado de cerrar la comitiva.
La Plaza Mayor acogió el acto de adoración, que siguieron con todo detalle familiares y amigos desde cerca, y la entrega simbólica de las llaves de la ciudad por la alcaldesa, Beatriz Asensio. Desde el balcón del Ayuntamiento, los Reyes Magos compartieron sus mensajes con vecinos y visitantes.
Baltasar pidió a los benaventanos disfrutar del momento y mantener la ilusión y recordó que "esta noche no solo es una noche de regalos, es una noche de corazones abiertos". Gaspar subrayó la importancia de las tradiciones y la unión de la ciudad y dijo que "Benavente es una ciudad que sabe trabajar y que sabe soñar". Melchor puso el acento en los más pequeños y en la bondad como verdadero tesoro y señaló que "el mayor tesoro que hemos encontrado en nuestra visita ha sido vuestra hospitalidad".
La alcaldesa también pidió a los niños y niñas que no pierdan la ilusión de esta Noche de Reyes.Durante todo el pasacalles se cuidó el lanzamiento de caramelos. A la entrada de la Plaza Mayor algunos niños aprovecharon para hacerse fotos con Melchor, Gaspar y Baltasar y también en las instalaciones municipales de la Plaza Mayor. Otros esperaron su turno en la misma plaza, donde se situaron los tres trones de Sus Majestades de Oriente.
