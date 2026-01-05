Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ilusión y fantasía en la cabalgata de los Reyes Magos en Benavente

Música, color y emoción se han vivido en la noche de Reyes en Benavente en la que decenas de familias han llenado las plazas y calles de la zona centro para emocionarse al paso de la cabalgata de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Benavente abraza la llegada de los Reyes Magos

Eva Ponte

La magia volvió a Benavente esta noche con una cabalgata que ha convertido las calles del centro en un escenario de ilusión. A pesar de las bajas temperaturas, desde las siete de la tarde las familias fueron ocupando aceras y plazas, con los niños y niñas atentos a cada carroza y cada gesto de Sus Majestades. La ciudad vivió la emoción de la música y las coreografías de Kamaru Teatro, el Grupo Fantasía de Benavente y alumnado de la Academia de Baile Encarna Dueñas, mientras los gritos de los más pequeños por llamar la atención de Melchor, Gaspar o Baltasar y sus pajes se sucedieron. El camión de los Bomberos fue el encargado de cerrar la comitiva.

Gaspar tirando caramelos a su paso por Santa María.

Gaspar tirando caramelos a su paso por Santa María. / E. P.

La Plaza Mayor acogió el acto de adoración, que siguieron con todo detalle familiares y amigos desde cerca, y la entrega simbólica de las llaves de la ciudad por la alcaldesa, Beatriz Asensio. Desde el balcón del Ayuntamiento, los Reyes Magos compartieron sus mensajes con vecinos y visitantes.

A la izquierda, Baltasar recibe la mirra para la adoración a Jesús.

A la izquierda, Baltasar recibe la mirra para la adoración a Jesús. / E. P.

Baltasar pidió a los benaventanos disfrutar del momento y mantener la ilusión y recordó que "esta noche no solo es una noche de regalos, es una noche de corazones abiertos". Gaspar subrayó la importancia de las tradiciones y la unión de la ciudad y dijo que "Benavente es una ciudad que sabe trabajar y que sabe soñar". Melchor puso el acento en los más pequeños y en la bondad como verdadero tesoro y señaló que "el mayor tesoro que hemos encontrado en nuestra visita ha sido vuestra hospitalidad".

Melchor en su carroza, en la avenida Maragatos

Melchor en su carroza, en la avenida Maragatos / E. P.

La alcaldesa también pidió a los niños y niñas que no pierdan la ilusión de esta Noche de Reyes.Durante todo el pasacalles se cuidó el lanzamiento de caramelos. A la entrada de la Plaza Mayor algunos niños aprovecharon para hacerse fotos con Melchor, Gaspar y Baltasar y también en las instalaciones municipales de la Plaza Mayor. Otros esperaron su turno en la misma plaza, donde se situaron los tres trones de Sus Majestades de Oriente.

