Una colisión entre dos turismos en Benavente deja una mujer herida

Una mujer de 40 años ha resultado herida esta tarde tras producirse una colisión de dos vehículos a la altura del número 48 de la calle Los Carros. El suceso se ha registrado a las 16.52 horas según ha reportado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

En el siniestro se han visto implicados dos turismos, lo que ha provocado la activación inmediata de los protocolos de asistencia.

Como consecuencia del accidente, ha resultado herida una mujer de unos 40 años que presentaba dolor en la zona de la espalda. La alerta fue trasladada de manera inmediata a los servicios de Emergencias sanitarias - Sacyl, que movilizaron recursos para atender a la afectada en el lugar. Asimismo, se ha dado aviso a la Policía Local de Benavente y a la Guardia Civil.