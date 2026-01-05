Sucesos
Una colisión entre dos turismos en Benavente deja una mujer herida
El accidente se ha producido en la calle Carros y ha movilizado a Policía Local, Sacyl y Guardia Civil
Una mujer de 40 años ha resultado herida esta tarde tras producirse una colisión de dos vehículos a la altura del número 48 de la calle Los Carros. El suceso se ha registrado a las 16.52 horas según ha reportado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.
En el siniestro se han visto implicados dos turismos, lo que ha provocado la activación inmediata de los protocolos de asistencia.
Como consecuencia del accidente, ha resultado herida una mujer de unos 40 años que presentaba dolor en la zona de la espalda. La alerta fue trasladada de manera inmediata a los servicios de Emergencias sanitarias - Sacyl, que movilizaron recursos para atender a la afectada en el lugar. Asimismo, se ha dado aviso a la Policía Local de Benavente y a la Guardia Civil.
- Dos peleas, una de ellas multitudinaria, dejan a dos jóvenes heridos en la primera noche del año en Benavente
- Un accidente deja dos mujeres heridas al colisionar un coche contra dos burros
- Así será la nueva promoción de viviendas públicas proyectada en Benavente
- En el año de Galocho, Benavente «se cuela» en la gala de los Goya
- El cielo al alcance del telescopio, en Arcos de la Polvorosa
- Todo listo para la cabalgata de Reyes Magos en Benavente
- Castrogonzalo: el nuevo centro social, un proyecto clave para el municipio gracias a una subvención
- Máxima difusión para encontrar a Giro, un perro perdido en Benavente en Nochevieja: 'Tenemos esperanzas