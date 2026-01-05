Benavente traza la estrategia que persigue consolidar su oferta turística para "todo el año"

Benavente avanza en su "estrategia" para consolidar el turismo como un motor de desarrollo durante todo el año, apostando por un modelo sostenible, no estacional y apoyado en las nuevas tecnologías. Así lo ha explicado la alcaldesa, Beatriz Asensio, quien ha subrayado que el objetivo del conjunto de proyectos que están en marcha en materia de Turismo no es solo atraer visitantes, sino mejorar la ciudad en su conjunto.

"El turismo es una vía a explorar aquí en Benavente importantísima para captar visitantes, principalmente turismo de interior, que sea no estacional, que no dependa en determinadas fechas en las cuales se reciben más visitantes, que eso al final es inevitable. Lo que pretendemos es que durante todo el año el turista decide acudir a Benavente", y añade que "lo que subyace en este tema es que cuando mejoras el turismo mejoras en sí misma la ciudad, o sea que realmente el beneficio del turismo también redunda en beneficio de los propios ciudadanos".

En este sentido se refiere la alcaldesa a los diferentes proyectos encuadrados dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Benavente, que "suponen también la recuperación y el embellecimiento de espacios urbanos".

Reconoce la alcaldesa que uno de los proyectos más relevantes es la renovación de los Paseos de la Mota, cuya finalización está prevista para este año. Un espacio que, además de convertirse en un atractivo turístico, podrá ser disfrutado por los propios vecinos y que cobrará especial protagonismo el próximo 12 de agosto, fecha en la que Benavente será uno de los puntos privilegiados de la provincia para observar el eclipse total de sol.

Benavente, punto estratégico para ver el eclipe de agosto

La alcaldesa ha recordado que Benavente será uno de los principales enclaves para el llamado astroturismo, un tipo de turismo en auge que atrae a visitantes interesados en fenómenos astronómicos. De hecho, la alta ocupación hotelera prevista para esas fechas ya anticipa el impacto positivo del evento, que se aprovechará también como impulso para dar a conocer la ciudad y fomentar futuras visitas. "Tenemos la gran suerte de que Benavente, por elección natural, va a convertirse en un principal observatorio en la provincia, dentro del turismo, del astroturismo, como denominan a las personas que acuden a este tipo de eventos que se dan cada cierto tiempo, y que tenemos la suerte de que es uno de los sitios o uno de los puntos donde más tiempo se va a ver".

Asegura Asensio que para esas fechas "tendremos las obras del Paseo de la Mota para entonces finalizadas y se podrá disfrutar en ese gran mirador que tenemos de este evento. Se ubicarán también otros puntos, ya han estado aquí los profesionales para determinar dónde ver mejor el eclipse y se organizarán eventos, no solamente ese propio fin de semana, sino el previo al fin de semana, también se va a apostar por la atracción turística".

Junto a estas actuaciones, el Ayuntamiento pondrá en marcha proyectos vinculados al turismo inteligente. Entre ellos, la instalación de gafas de realidad virtual que permitirán conocer la historia de Benavente desde otra perspectiva, como la recreación del antiguo castillo, así como la colocación de tótems interactivos en distintos puntos de la ciudad, prevista entre los meses de abril y mayo.

Estos dispositivos ofrecerán información turística, rutas personalizadas, recomendaciones gastronómicas y conexiones con municipios de la comarca, facilitando que visitantes y ciudadanos puedan planificar sus recorridos de forma autónoma. "Es el tipo de turismo que hoy demanda la gente, un turismo de experiencias. Que puedas organizar las visitas de manera sencilla y desde cualquier lugar", ha concluido la alcaldesa.