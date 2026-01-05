Aprobada la ordenanza municipal del cementerio en Castrogonzalo

El Ayuntamiento de Castrogonzalo ha aprobado de forma definitiva la ordenanza municipal reguladora del servicio de cementerio, tras no haberse presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública del acuerdo inicial adoptado por el Pleno el pasado 25 de septiembre de 2025.

La ordenanza establece el marco normativo que regula el funcionamiento del cementerio municipal, que tiene la consideración de bien de dominio público adscrito a un servicio público y cuya gestión se realiza de forma directa por el propio Ayuntamiento. Entre otros aspectos, se regulan las condiciones de uso de las instalaciones, los derechos y deberes de los usuarios, las normas de conducta, los procedimientos de inhumación y exhumación, así como el régimen sancionador.

En lo que respecta a las obligaciones económicas de los vecinos, la ordenanza recoge que el disfrute de los derechos funerarios está sujeto al pago de las tasas correspondientes, que se exigirán en los casos de concesión de nichos, sepulturas y panteones, así como por los servicios prestados en el cementerio municipal. Las concesiones administrativas para estos espacios tendrán una duración máxima de 75 años y estarán condicionadas a la disponibilidad existente.

Asimismo, los titulares de derechos funerarios deberán abonar las tasas que correspondan y asumir la conservación y el mantenimiento en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y ornato de las sepulturas, nichos o panteones de los que sean titulares.