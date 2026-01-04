Son de los Valles comienza el 2026 con folclore en Benavente

La Asociación Cultural Son de Los Valles ha despedido su X Aniversario y ha dado la bienvenida al nuevo año como mejor sabe hacerlo, con folclore. Estas fiestas navideñas han sido varias las iniciativas llevadas a cabo en Benavente y comarca. Indumentaria tradicional y música se han dado cita este fin de semana en la iglesia de Santa María.

El templo benaventano ha acogido el concierto de villancicos tradicionales “Al Niño Manuel”, una cita musical en la que la asociación cultural benaventana ha hecho las delicias de los amantes de la música tradicional junto al grupo Seronda. Ambas agrupaciones han hecho sonar hasta 18 temas del ciclo de Adviento, Navidad y Reyes, interpretadas desde el respeto a la tradición oral.

Son de Los Valles durante el concierto de villancicos. / E. P.

El grupo Seronda, cuyo objetivo es dar difusión a la rica tradición musical que en torno a la pandereta atesora León, mostrando al público los diferentes toques y tonadas que para pandero y pandereta se han recogido en multitud de localidades de la provincia, ofreció un repertorio compuesto por trece villancicos, centrados en cantos navideños y romances vinculados a los instrumentos seña de identidad de la tradición musical leonesa. Entre las piezas interpretadas se encontraban Desposorios de María, Ábranse los cielos, Preparad los caminos, Id para Belén, Bajad Pastores, Nació en Belén, Camina la Virgen pura, Romance de la gitana, Romance del Niño perdido o Canción de Reyes, además de otros temas del repertorio tradicional.

El grupo Seronda durante el concierto de villancicos. / E. P.

Por su parte, Son de los Valles interpretó cinco piezas, en una actuación que combinó música y tradición cultural, con villancicos como Manolito Chiquito, Yo bajo del monte, Déjate mecer mi Niño, Blanco Lucero y Reyes de Lubián, reforzando el vínculo entre folclore, etnografía e indumentaria tradicional.

El concierto, organizado por la Asociación Cultural Son de los Valles, contó con la colaboración del Ayuntamiento de Benavente y la Diócesis de Zamora, y propició en el templo un espacio de encuentro con la música tradicional navideña.

Villancicos y belén por la comarca

Además, durante estas fiestas Son de Los Valles ha llevado las tradiciones a diferentes puntos de la comarca. De modo que la pasada semana, en Fuente Encalada y de la mano de la Asociación Cultural Raíces ofreció un concierto de villancicos. Durante la interpretación hubo la oportunidad de explicar a los asistentes el origen de estos tradicionales cánticos, así como de acercar la indumentaria tradicional y el folclore de la comarca.

Durante el concierto en Santa María del Azogue. / E. P.

Mientras que Son de Los Valles, junto al Ti Joaquín, ha realizado un belén que puede verse aún el día 6 de enero en el santuario de Nuestra Señora del Campo en la localidad de Rosinos de Vidriales. En este nacimiento se recrea la escena de un portalón vidrialés en el que los personajes visten indumentaria tradicional de Los Valles de Benavente. El belén podrá visitarse desde las 12 a que termine la eucaristía de las 13:15 horas.