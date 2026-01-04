Navidad
Todo listo para la cabalgata de Reyes Magos en Benavente
El paje real volvió esta tarde a Benavente para recoger cartas de niños y niñas de la ciudad y estará también mañana lunes para los más rezagados
Nueva visita del paje real a Benavente para recoger las cartas de los niños y niñas para sus majestades de Oriente. Está ya en marcha la cuenta atrás para la noche más mágica del año. Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las residencias de la ciudad acompañados de la alcaldesa y el concejal de Fiestas durante la mañana.
Mientras que la esperada cabalgata de los Reyes Magos saldrá a partir de las siete de la tarde desde la avenida Maragatos. Desde allí recorrerá las calles y plazas más céntricas de la ciudad hasta finalizar en la Plaza Mayor donde se tiene previsto el acto de adoración de los Reyes Magos sobre las ocho de la tarde.
Media hora más tarde, la alcaldesa hará entrega de las llaves de la ciudad a sus majestades, que pronunciarán unas palabras desde el balcón central del Ayuntamiento de la Plaza Mayor para todos los niños y niñas de la ciudad y también para los no tan niños.
La cabalgata contará con varios grupos de animación como el de Kamaru Teatro. También el Grupo Fantasía de Benavente y alumnos y alumnas de la Academia de Baile Encarna Dueñas colaboran con esta iniciativa con el fin de dar una mayor vistosidad a la cita más esperada por parte de los pequeños de cada casa. El concejal de Fiestas agradece la colaboración desinteresada de estos grupos y lamenta la escasa participación de los últimos dos años en este desfile con carrozas que es, según Alberto Lorenzo, "el más importante del año".
No faltará Elías Park y el camión de los Bomberos de Benavente para cerrar la cabalgata. La coordinación de la seguridad de la mano de Policía Local y Protección Civil. Coordina la seguridad Policía Local y Protección Civil .
- Nueva reyerta en Benavente: agresión por arma blanca con un herido de 19 años
- Dos peleas, una de ellas multitudinaria, dejan a dos jóvenes heridos en la primera noche del año en Benavente
- El derribo municipal en Colinas de Trasmonte de una casa del Obispado acaba en el juzgado
- Así será la nueva promoción de viviendas públicas proyectada en Benavente
- En el año de Galocho, Benavente «se cuela» en la gala de los Goya
- El cielo al alcance del telescopio, en Arcos de la Polvorosa
- Castrogonzalo: el nuevo centro social, un proyecto clave para el municipio gracias a una subvención
- La Justicia reparte culpas en una colisión en cadena ocurrida entre Benavente y San Cristóbal de Entreviñas