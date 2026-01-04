Todo listo para la cabalgata de Reyes Magos en Benavente

Nueva visita del paje real a Benavente para recoger las cartas de los niños y niñas para sus majestades de Oriente. Está ya en marcha la cuenta atrás para la noche más mágica del año. Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las residencias de la ciudad acompañados de la alcaldesa y el concejal de Fiestas durante la mañana.

El paje real con dos niños, en Benavente. / E. P.

Mientras que la esperada cabalgata de los Reyes Magos saldrá a partir de las siete de la tarde desde la avenida Maragatos. Desde allí recorrerá las calles y plazas más céntricas de la ciudad hasta finalizar en la Plaza Mayor donde se tiene previsto el acto de adoración de los Reyes Magos sobre las ocho de la tarde.

Media hora más tarde, la alcaldesa hará entrega de las llaves de la ciudad a sus majestades, que pronunciarán unas palabras desde el balcón central del Ayuntamiento de la Plaza Mayor para todos los niños y niñas de la ciudad y también para los no tan niños.

Largas colas para entregar la carta al paje real. / E. P.

La cabalgata contará con varios grupos de animación como el de Kamaru Teatro. También el Grupo Fantasía de Benavente y alumnos y alumnas de la Academia de Baile Encarna Dueñas colaboran con esta iniciativa con el fin de dar una mayor vistosidad a la cita más esperada por parte de los pequeños de cada casa. El concejal de Fiestas agradece la colaboración desinteresada de estos grupos y lamenta la escasa participación de los últimos dos años en este desfile con carrozas que es, según Alberto Lorenzo, "el más importante del año".

El paje real entrega caramelos a dos niños. / E. P.

No faltará Elías Park y el camión de los Bomberos de Benavente para cerrar la cabalgata. La coordinación de la seguridad de la mano de Policía Local y Protección Civil.