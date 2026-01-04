El legado romano de Petavonium, contado en primera persona

En el valle Vidriales, donde hoy reina el silencio del paisaje rural zamorano, Roma levantó uno de los enclaves militares más importantes del noroeste peninsular y el Centro de Interpretación de Petavonium, en Santibáñez de Vidriales, permite al visitante adentrarse en ese pasado. Este sábado la visita teatralizada organizada por Serviocio Siglo XXI ha contado con Lucius Versenus Aper, legado del Ala II Flavia, para guiar al público como si aún estuviera al mando de sus tropas.

El discurso, cargado de humor, situó a los participantes el motivo de la presencia de las tropas romanas: el control del territorio y también monetario, sobre todo, por el oro existente en la zona de las Médulas. La riqueza minera convirtió esta zona en estratégica.

La llegada del ejército romano supuso un punto de inflexión para los pueblos astures que habitaban el interior, especialmente en enclaves como el Castro de las Labradas, el asentamiento indígena más importante de la zona. Frente a comunidades de entre 1.400 y 1.700 habitantes, Roma desplegó legiones de hasta 5.000 o 5.500 soldados, perfectamente armados y organizados, según explicó el legado. Bajo el estandarte del águila «símbolo del poder de Roma y de Zeus» los soldados avanzaban llevando visibles las condecoraciones en los estandartes, que recordaban las campañas ganadas y el prestigio acumulado por la legión.

Durante la visita a este centro de interpretación, el legado explicó cómo era realmente la vida del soldado romano en aquel campamento. Iban a las batallas equipados con casco, lórica segmentada (la armadura), gladius (la espada), pilum (lanza) y gran escudo rectangular, cuyas representaciones han podido ver y probar in situ los visitantes. Pero los legionarios no solo combatían, también fueron los responsables de construir vías romanas, levantar ban campamentos, vigilar el tránsito y el comercio y reclutar nuevos soldados.

«El ejército era, en realidad, una máquina logística y administrativa, clave para la romanización del territorio».

Entre las formaciones militares destaca la famosa “tortuga”, una estructura defensiva formada por escudos que protegía a los soldados de proyectiles enemigos, “ejemplo del alto grado de disciplina y coordinación del ejército romano”.

Centro de Interpretación de Petavonium. | E. P.

De la legión a la caballería: la evolución del campamento

Petavonium conoció varias fases de ocupación. El primer campamento, construido a mediados del siglo I d.C., albergó la Legio X Gemina en unas 17 hectáreas con unos 5.000 legionarios. Comenzó con lo esencial: los fosos, las empalizadas de madera y tiendas de campaña donde dormían los soldados organizados en contubernios “una unidad de ocho soldados”.

Una vez pacificada la zona, el campamento evolucionó. Roma necesitaba menos infantería y “moverse más rápido”. Es por eso que se instaló el Ala II Flavia, una unidad de caballería de 500 jinetes. El equipamiento cambió y la a pesada lórica dio paso a la cota de malla, el gladius corto se alargó y el escudo pasó de rectangular a ovalado, más adecuado para combatir a caballo. «Sin estribos, los jinetes dependían de grandes sillas de montar de madera, acolchadas y forradas en cuero, que exigían fuerza, equilibrio y entrenamiento constante».

Alrededor del recinto militar surgió una canabae, «una auténtica ciudad civil que abastecía a los soldados durante casi tres siglos de ocupación romana. Agricultores, ganaderos, comerciantes, herreros, taberneros y prostitutas formaban parte de este asentamiento paralelo, imprescindible para el funcionamiento del campamento. Mientras nos llegó el dinero para pagar a los soldados estuvieron aquí».

Mostrando la indumentaria de los soldados romanos. / E. P.

El recorrido por el Centro de Interpretación permite conocer la organización interna del campamento. Desde las calles principales, cardo (de Norte a Sur) y decumano (de Este a Oeste), los austeros barracones, o los habitáculos pequeños para el descanso y almacenaje del armamento.

No falta la referencia al sacellum, el edificio de culto imperial donde se guardaban los estandartes y se rendía culto al emperador o a las letrinas públicas y curiosidades como el uso de la orina como detergente, gracias a su contenido en amoniaco, para limpiar túnicas y tejidos.

Colección museográfica de los campamentos

La visita continuó después por el espacio musealizado de Petavonium, frente a la Casa Consistorial, que reúne una valiosa colección de piezas arqueológicas que permiten conocer la vida cotidiana, las creencias y la diversidad cultural del campamento romano.

Destacan las estelas funerarias, algunas de mármol importado —material inexistente en la zona—, lo que revela la importancia social de los difuntos. Estas lápidas aportan información clave sobre nombres, familias, oficios y creencias, y muestran una interesante mezcla de tradiciones prerromanas y romanas, tanto en la simbología vegetal y animal como en el uso de armas romanas esculpidas. La presencia de símbolos como la luna creciente y la posible procedencia africana de algunos soldados reflejan la pluralidad étnica del ejército romano asentado en el valle.

Espacio musealizado en Santibáñez. | E. P.

Junto a las estelas, el museo conserva abundantes objetos de uso cotidiano: cerámicas comunes y sigillata, ánforas, molinos de mano, pesas de pesca, piezas de vidrio, juegos, monedas —incluso partidas— y elementos constructivos como tejas y ladrillos con marcas de alfarero y sellos militares, prueba del control del ejército sobre la producción. También aparecen restos de armamento, adornos personales y utensilios domésticos que permiten reconstruir la vida diaria de soldados y civiles. En conjunto, las piezas no destacan solo por su valor material, sino por la enorme información histórica que aportan sobre Petavonium como enclave militar, económico y humano del Imperio romano.

Campamento de Petavonium

En Rosinos de Vidriales se han reconstruido cuatro torres, un lienzo de la muralla y la puerta decumana del campamento de Petavonium, así como las dependencias de los oficiales. Entre los vestigios del fuerte excavados se halla un almacén, las puertas decumana y praetoria, el principia o cuartel general o el valetudinarium u hospital.