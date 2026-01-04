Un accidente deja dos mujeres heridas al colisionar un coche contra dos burros
El accidente, que ocurrió en el término municipal de Melgar de Tera, obligó a movilizar a Sacyl, que atendió a dos mujeres tras el impacto del turismo contra los animales
Dos mujeres han resultado heridas este martes tras la colisión de un turismo contra dos burros en la carretera ZA-P-2547, a la altura del punto kilométrico 9, en el término municipal de Melgar de Tera (Zamora).
El aviso se recibió a las 19:47 horas, cuando se alertó de un accidente de tráfico provocado por el impacto del vehículo con los animales que se encontraban en la vía. Como consecuencia del choque, resultaron heridas las dos ocupantes del turismo.
Una de las afectadas es una mujer de 24 años, que manifestaba dolor en la espalda, mientras que la otra ocupante, una mujer de 28 años, presentaba un golpe en la cabeza.
Tras el aviso, se dio traslado del incidente a Tráfico de Zamora, así como a Sacyl, que movilizó los recursos sanitarios necesarios hasta el lugar del accidente para atender a las heridas.
Por el momento no han trascendido más datos sobre el estado de las víctimas ni sobre las circunstancias en las que los animales accedieron a la calzada.
