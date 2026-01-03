¿Y si tu Rey Mago preferido te llama? La ilusión está servida en Benavente

La ilusión de los más pequeños ha sido la gran protagonista en el Paseo de Soledad González de Benavente, donde el paje real ha estado recibiendo esta tarde las cartas dirigidas a los Reyes Magos. Desde la caseta de madera instalada en este emblemático lugar de las fiestas navideñas, niños y niñas compartieron sus deseos con nervios y sonrisas.

Una niña con el paje real, después de enviar la carta. / E. P.

Pero, además, el paje les sorprendía explicando que quizá alguno de ellos podrá recibir la esperada llamada de su rey favorito, y en cada carta fueron poniendo el teléfono móvil de su papá o mamá para esperar que la suerte les acompañara esta vez.

El paje real con dos hermanas. / E. P.

Pese a las bajas temperaturas, numerosas familias se acercaron al lugar para participar en este encuentro cargado de magia. El paje real volverá a estar este lunes, a las doce del mediodía, ofreciendo una nueva oportunidad para que los pequeños entreguen sus cartas y mantengan viva la ilusión navideña. Además, habrá un sorteo de una tablet.