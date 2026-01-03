"Un mundo de fantasía", en el Reina Sofía de Benavente
Las icónicas canciones de Disney llegan a las tablas del teatro benaventano
Las icónicas películas de Disney se han colado esta tarde en el Teatro Reina Sofía de Benavente. Hasta allí ha llegado la propuesta "Un mundo de fantasía". En Benavente la experiencia no ha sido interactiva con la utilización de los móviles para decidir el desarrollo del espectáculo y elegir sus canciones favoritas. En su lugar, han ido diciendo a una luz en movimiento dónde parar para seleccionar los temas.
Con voces en riguroso directo se han ido sucediendo las canciones más memorables e icónicas de las películas de Disney de los últimos 40 años. Aladdín, El Rey León, La Bella y la Bestia, Frozen, La Sirenita o Encanto han hecho aplaudir a niños y mayores y corear las estrofas más conocidas.
Falló la presentación audiovisual que no se veía como era de esperar pero no desmereció la presencia de los actores en el escenario y entre el público.
