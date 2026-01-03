Un intoxicado por los gases de un brasero en una vivienda en San Pedro de Ceque

El Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada alertando de un incidente en una vivienda situada en la calle Cementerio, en la localidad zamorana de San Pedro de Ceque, donde un varón de 78 años se encontraba inconsciente.

Desde la sala del 1-1-2 se dio aviso a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que movilizó una UVI móvil hasta el lugar. Una vez en la vivienda, el personal sanitario solicitó la presencia de los bomberos tras activarse el detector de monóxido de carbono, ante la posibilidad de que se tratara de una intoxicación producida por un brasero que se encontraba en el interior del domicilio.

El 1-1-2 avisó entonces a la Guardia Civil (COS) de Zamora y a los Bomberos de Rionegro del Puente, que facilitaron las indicaciones necesarias para proceder a la ventilación de la vivienda.

Finalmente, el varón de 78 años fue trasladado en UVI móvil al hospital de Benavente.