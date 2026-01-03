La cifra de negocios del Centro de Transportes de Benavente supera 1,8 millones

El Centro de Transportes y Logística de Benavente (CTLB) cuantifica el importe neto de la cifra de negocios en la cantidad de 1.870.597 euros y que el resultado del ejercicio será positivo y se saldará con 477.387,90 euros de beneficios. Son los presupuestos que la sociedad ha presentado al Ayuntamiento benaventano para su inclusión en las cuentas municipales, que están pendientes de llevar a pleno para su aprobación.

La cifra de negocios incluye la prestación de servicios y los ingresos por arrendamientos de naves, así como los importes recibidos por aparcamientos. Estas dos fuentes de ingresos aportan la mayor cuantía de ingresos corrientes a las cuentas del CTLB, a lo que hay que sumar otros ingresos procedentes de la báscula o del Centro de Negocios. En total los ingresos corrientes se cifran en algo más de 1.887.597,77 euros, en los que se incluyen la cuantía que procede de las tasas y precios públicos por los servicios que ofrece. Hay también ingresos patrimoniales por valor de 12.000 euros.

Para la elaboración del presupuesto municipal se tiene en cuenta que "todos los ingresos de CTLB son de mercado, sin que existan transferencia internas ente el Ayuntamiento y esta entidad, y a falta de sectorización por parte del Ministerio de Hacienda de dicha sociedad mercantil, no se incluye dentro del perímetro de consolidación a efectos de estabilidad presupuestaria, al no tratarse de una administración pública".

Pero tendrá que tener en cuenta que como unidad publica "deberá presentar situación de equilibrio o superávit", es decir, tiene que presentar una situación de equilibrio financiero en sus cuentas anuales, tanto previstas como al final del ejercicio.

Gastos previstos

En la partida da gastos, llevan la mayor carga las inversiones reales que prevén un importe de 1,5 millones de euros para este año. La mayor cuantía se destinará para la ampliación de naves.

También en la partida de gastos, los gastos corrientes suponen un destacado importe, 862.863,69 euros. Aquí se incluyen los destinados a personal que se acercan al medio millón de euros y otros gastos de explotación que se acercan a los 330.235 euros. Entre ellos se incluyen desde obras de reparación y conservación, que se llevan la mayor cuantía cifrada en 120.000 euros; así como los gastos en suministros y el material de oficina o publicidad, propaganda y relaciones públicas, entre otros.

En 2026 la amortización del inmovilizado por parte del Centro de Transportes y Logística de Benavente será de 480.000 euros y las subvenciones traspasadas alcanzarán la cifra total de 51.783,11 euros.

Del préstamo de un millón de euros solicitado en agosto de 2022 queda pendiente a 31 de diciembre de 2025 un importe de 684.266,61 euros. En este año 2026 se amortizará una cuantía total de 98.048,40 euros con la previsión de reducir a un importe de 586.218,21 el capital pendiente cuando finalice este año. La liquidez prevista para 2026 se sitúa en casi 1,2 millones de euros.