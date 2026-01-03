Navidad
Un belén de gran formato, en la Casa Solita de Benavente
La composición con figuras de resina puede verse hasta el día 5
El Centro Cultural Soledad González de Benavente acoge varias exposiciones hasta el próximo día 5. Una de ellas es el del belén que este año cuenta con figuras de gran formato. Es una composición adaptada al espacio previsto en una de las salas de la Casa Solita realizada por la Fundación Educa.
En la muestra pueden verse figuras de gran formato realizadas en resina por artesanos españoles. La creación es original de Fundación Educa que, una vez más, apuesta por la cultura belenista y la promoción de artesanos y artistas españoles. En la composición pueden observarse a los tres Reyes Magos acercándose al Niño Jesús y hay también varios pastorcillos y animales.
