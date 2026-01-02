Aún puedes ver la exposición en la que los clásicos literarios toman forma en Benavente

El Centro Cultural Soledad González acoge hasta el próximo día 5 la exposición "Historia de los Libros" realizada por la Fundación Educa, que se puede ver en tres salas. En el recorrido se muestran representaciones de escenas emblemáticas de libros de la literatura española.

Exposición "Historia de los libros" en Casa Solita. / E. P.

Es una propuesta diseñada para la divulgación educativa, donde el arte del modelado sustituye al propio libro para contar su historia de una forma visual y lúdica. Aún se puede visitar la muestra en la Casa Solita y disfrutar de las escenas de libros tan importantes como "Don Quijote de la Mancha", "La Regenta", "Fortunata y Jacinta" o "El Libro del Buen Amor" o fábulas como "La cigarra y la hormiga".

Ha habido numerosas visitas durante la programación de Navidad, alguna de grupos de escolares y jóvenes que se han acercado a conocer de primera mano la muestra, en la que se recoge un resumen de cada libro y el autor del mismo, acompañando a cada una de las representaciones. n