Máxima difusión para encontrar a Giro, un perro perdido en Benavente en Nochevieja: "Tenemos esperanzas"

Cada vez más personas se movilizan en Benavente para encontrar a Giro, un perro teckel que desapareció en Nochevieja y cuyo paradero aún es desconocido. Sus sueños, una familia de Madrid que se alojó en el Parador para pasar la noche de fin de año, ofrecen 500 euros de recompensa por hallar al can, tanto si se deja coger como si se informa dónde se encuentra.

Giro se escapó al ver una puerta abierta: "Fueron a cogerle, se asustó y salió corriendo hacia el centro de Benavente", relata Héctor Esteban, el dueño del animal. Sin embargo, esta mañana ha habido un brote de esperanza: "Lo han visto y estamos intentando localizarlo. Tras 48 horas sin tener noticias de él nos temíamos lo peor, pero si lo han visto es que sigue vivo. Al ser un perro casero uno se piensa lo peor, pero ahora tenemos esperanzas. Si ha sobrevivido dos noches puede sobrevivir una tercera", ha asegurado.

Giro, el perro desaparecido en Benavente. / Cedida

Por suerte, Giro se encuentra en una zona controlada, fuera de la autovía, la zona que podía resultar más peligrosa para la mascota. Según se ha descrito, es un perro negro fuego con un collar rojo, muy bueno y asustadizo, y podría estar escondido, refugiado en el campo, en una madriguera o en el interior de un agujero.

Rosa Charro, responsable de la protectora de animales Procan hogar para un amigo, ha informado que a las 7 de la mañana fue visto en la estación de servicio Repsol, en la N-525, a las afueras de Benavente. La protectora está ayudando a la familia en la búsqueda del can y esperan dar con él en las próximas horas.

La zona de búsqueda de Giro son los alrededores de Benavente, especialmente las áreas rurales próximas a la autovía. Los números de contacto son 627 46 47 50 (Héctor Esteban, dueño del animal) y 679 51 44 22 (Rosa Charro, de la protectora de animales Procan).