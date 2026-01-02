Magia, experimentos y música en Benavente

Benavente se prepara para el último fin de semana festivo de las navidades. Los niños y mayores fueron ayer los protagonistas de las diferentes actividades organizadas dentro de la programación municipal de Navidad.

Sorprendió el taller de experimentos sobre el clima que contó con una veintena de niños y niñas participantes que pudieron acercarse a los fenómenos que alteran el clima en el planeta. La actividad, que ha tenido gran aceptación, era una propuesta de la Concejalía de Juventud, y se llevó a cabo en el Punto Joven.

Taller de experimentos sobre el clima en el Punto Joven. / E. P.

Mientras que, por la tarde, la actividad se trasladó hasta el Ayuntamiento de la Plaza Mayor. En esta ocasión, Isabel y Alberto, que son astrónomos y divulgadores, fueron los encargados de entretener a los niños y niñas con su magia. Una propuesta que ha contado con la fascinación por los secretos del cielo y el asombro de los trucos mágicos. Durante la actividad, los participantes han podido descubrir constelaciones, aprender curiosidades sobre planetas y estrellas, y experimentar sencillos efectos mágicos que han logrado despertar su creatividad y curiosidad científica. Se completan con esta actividad los talleres de ciencia y magia propuestos desde la Concejalía de Juventud para el programa navideño.

Otra de las citas ha sido en el Hogar de la Tercera Edad donde a las horas de convivencia han sumado un divertido bingo musical en el que no ha faltado la participación y animación.

Luces de Navidad en la Plaza Mayor de Benavente. / E. P.

Además, grupos de amigos y familias aprovechan estos días para sacar imágenes para el recuerdo en distintas plazas y calles de la ciudad donde las luces navideñas siguen iluminando las noches. En la Plaza Mayor la hora de más afluencia es a partir de las ocho de la tarde, pero las imágenes de grupos haciéndose fotografías con sus dispositivos móviles se concentran también en Plaza de Santa María y San Juan.

Plaza de San Juan del Mercado con la iluminación navideña. / E. P.

El fin de semana llegan los pajes reales al centro de la ciudad a partir de las siete de la tarde, tanto sábado como domingo. Mientras que el Teatro Reina Sofía acoge el musical "Un mundo de fantasía". La cita prevista es también las siete de la tarde. n