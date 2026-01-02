Un incendio en una vivienda, fuga de agua y actuaciones preventivas en el arranque de 2026 en Benavente

La Concejalía de Seguridad Ciudadana destaca la colaboración y el trabajo coordinado entre Policía Local, Bomberos, Guardia Civil y servicios sanitarios durante las jornadas de fin de año y año nuevo en Benavente.

La Policía Local y el Servicio de Bomberos de Benavente han hecho balance de las actuaciones realizadas durante la jornada de Nochevieja, el 31 de diciembre de 2025, y el día 1 de enero de 2026, en el marco de los dispositivos preventivos activados con motivo de las celebraciones de fin de año.

Durante el día 31 de diciembre, los servicios municipales desarrollaron numerosos servicios preventivos, según explica la Concejalía del área, relacionados con el control de mercados, la ordenación del tráfico, el cierre temporal de vías y la vigilancia de zonas concurridas, “sin que se registraran incidentes graves”. Entre las actuaciones más destacadas figuran varias intervenciones por vehículos mal estacionados, que en la mayoría de los casos se resolvieron sin necesidad de grúa, así como controles de protección a víctimas de violencia de género, que se saldaron “sin incidencias”.

También se atendieron avisos por animales sueltos o desaparecidos y una intervención por un “hurto leve en un supermercado, que finalizó sin denuncia”. En otro punto de la ciudad, la Policía Local actuó por un caso de conducción negligente en el aparcamiento de un supermercado, identificó y denunció al conductor por diversas infracciones, entre ellas circular con escape libre y con un permiso de conducción no válido en España.

La jornada incluyó además actuaciones por desperfectos en la vía pública, con aviso a la empresa responsable para su solución, un aviso por molestias por ruidos en un local y un conato de incendio en un contenedor en la carretera de León, que fue extinguido por los Bomberos. Asimismo, se intervino por la rotura de una tubería antiincendios en un garaje comunitario, que provocó una importante fuga de agua y requirió la actuación conjunta de Policía Local, Bomberos y la empresa de aguas hasta su completa resolución.

Año Nuevo

El día 1 de enero de 2026 se mantuvo un dispositivo preventivo con especial atención a zonas de ocio, barrios y parques. Durante esta jornada se registró una pelea entre un grupo de personas, con varios heridos que fueron trasladados a un centro hospitalario. También se recibieron avisos por una persona alterada en un centro médico en dos momentos distintos del día, que se resolvieron “sin mayor incidencia”.

Entre otras intervenciones, se actuó por un vehículo mal estacionado que fue retirado por la grúa municipal y, durante la intervención, se gestionaron infracciones de orden público cometidas por un varón, proponiéndose la correspondiente sanción. La Policía Local atendió además avisos por una persona ebria que abandonó voluntariamente un local, por ruidos y petardos, un incidente sanitario por un intento autolítico atendido por los servicios sanitarios “sin necesidad de traslado” y una asistencia domiciliaria a una persona dependiente con discapacidad que no podía colocarse en la silla de ruedas.

Por su parte, en la tarde-noche del 1 de enero, los Bomberos intervinieron en un incendio en una chimenea o caldera de una vivienda unifamiliar en Santa Cristina de la Polvorosa. A su llegada, el fuego se encontraba controlado gracias a la intervención previa de la Guardia Civil, aunque persistía la emisión de vapor por un fallo del sistema interno de agua de la caldera. Los efectivos realizaron el control de la temperatura, la refrigeración del sistema para evitar daños estructurales, el cierre y aseguramiento del sistema de agua, la desconexión eléctrica y la verificación de la seguridad en gases y humos. La actuación finalizó sin daños personales y con la vivienda en condiciones seguras.