Castrogonzalo: el nuevo centro social, un proyecto clave para el municipio gracias a una subvención

El Ayuntamiento de Castrogonzalo destinará este año un importe de 200.000 euros para la ejecución de un centro social en la localidad. Este municipio ha sido uno de los ayuntamientos de la provincia de Zamora beneficiados por una subvención directa concedida desde la Presidencia del Gobierno para la ejecución de actuaciones consideradas urgentes, excepcionales o de carácter singular. En su caso, la ayuda asciende a 200.000 euros y se destinará a la primera fase del Centro Multiusos Doctor Fernando de la Fuente.

Según ha explicado el alcalde, Gonzalo García, esta subvención, que se incluye entre las inversiones más importantes previstas por el municipio para el año que acaba de comenzar, permitirá iniciar la construcción de un nuevo espacio social en un solar de titularidad municipal. "Está situado en el centro del pueblo, junto al Ayuntamiento. El proyecto responde a una necesidad largamente planteada por los vecinos, ya que en Castrogonzalo únicamente disponemos, en la actualidad, de un pequeño local que resulta insuficiente para acoger reuniones numerosas o actividades vinculadas a las fiestas y a la vida social del pueblo",explica el primer edil.

El nuevo centro multiusos se concibe como un edificio que califica el alcalde de "digno, pensado para dar respuesta a diferentes usos sociales y del pueblo".

La actuación prevista con esta ayuda corresponde a la primera fase de las obras, mientras que el Ayuntamiento de la localidad confía en poder completar el proyecto en una segunda fase "con financiación procedente de otras instituciones, esta será, de momento, la primera fase y estamos muy ilusionados con lo conseguido", explica.

Las inversiones aprobadas por la Junta de Castilla y León, según se ha trasladado desde la Administración, responden a motivos de interés público, social y económico, en un contexto marcado por el encarecimiento generalizado de los precios.

"Esto afecta de forma especial a los proyectos de reposición o mejora de los servicios públicos locales, que en muchos casos no pueden financiarse a través de las líneas ordinarias de la Cooperación Local debido a su elevado coste", recoge . En este marco, la subvención prevista para Castrogonzalo y que ya se ha previsto entre las inversiones de los presupuestos municipales de este año, permitirá al Ayuntamiento de Castrogonzalo avanzar en una infraestructura clave para el municipio.

El alcalde hacía una valoración "muy positiva" sobre el balance de actuaciones llevadas a cabo el pasado año en Castrogonzalo. "Podemos decir que ha sido un año muy bueno para Castrogonzalo. Hemos puesto en marcha muchos proyectos importantes para el futuro del pueblo" y en este sentido recordó la apuesta por la construcción de viviendas sociales o las iniciativas llevadas a cabo para iniciar las normas urbanísticas que permitan el desarrollo industrial en la localidad, así como los proyectos realizados con fondos europeos. n