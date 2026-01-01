Santibáñez
Visita guiada y teatralizada al campamento de Petavonium
La iniciativa recorre el campamento de Rosinos, el Centro de Interpretación y el museo de Santibáñez
El Centro de Interpretación de los campamentos romanos de Petavonium acogerá este sábado una visita teatralizada que permitirá al público conocer cómo vivían los legionarios romanos en estas tierras.
La actividad contará con el mismísimo legado Lucius Versenus Aper, quien explicará en primera persona distintos aspectos de la vida cotidiana de los soldados romanos asentados en la zona.
La visita comenzará a las 12.00 horas en el Centro de Interpretación de los campamentos romanos de Petavonium, ubicado en el edificio anexo al Ayuntamiento de Santibáñez de Vidriales. Seguirá en el Museo Arqueológico ubicado en un edificio anexo y después los participantes se desplazarán hasta el yacimiento del campamento romano de Petavonium, en la localidad de Rosinos de Vidriales.
Para poder participar en la actividad se requiere reserva previa, que puede realizarse a través del teléfono 609 26 11 46. Los niños menores de cinco años podrán realizar la visita gratis.
