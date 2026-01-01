Energía renovable
La Residencia Mixta de Benavente mejorará la eficiencia energética
La actuación se enmarca en las previstas por Somacyl con fondos europeos Feder
E. P.
El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de una aportación dineraria de 4.605.576 euros a Somacyl para mejorar la eficiencia energética de los edificios y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y se incluye una aportación para la Residencia Mixta de Benavente.
Estas acciones se enmarcan en el Programa Castilla y León FEDER 2021-2027. La aportación permitirá financiar la rehabilitación energética e integración de energías renovables en las residencias de personas mayores de León y Benavente, dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales.
Las actuaciones prevista están la mejora de las envolventes térmicas de los edificios, incluyendo fachadas, cubiertas y carpinterías; así como la sustitución de las actuales calderas de gas natural por otras calderas de biomasa.
