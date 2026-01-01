La Residencia Mixta de Benavente mejorará la eficiencia energética

El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de una aportación dineraria de 4.605.576 euros a Somacyl para mejorar la eficiencia energética de los edificios y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y se incluye una aportación para la Residencia Mixta de Benavente.

Estas acciones se enmarcan en el Programa Castilla y León FEDER 2021-2027. La aportación permitirá financiar la rehabilitación energética e integración de energías renovables en las residencias de personas mayores de León y Benavente, dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales.

Las actuaciones prevista están la mejora de las envolventes térmicas de los edificios, incluyendo fachadas, cubiertas y carpinterías; así como la sustitución de las actuales calderas de gas natural por otras calderas de biomasa.