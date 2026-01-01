Dos peleas, una de ellas multitudinaria, dejan a dos jóvenes heridos en la primera noche del año en Benavente

Primera noche del año y hay que lamentar dos nuevas peleas en la fiesta nocturna de Benavente. Durante la madrugada de Nochevieja se produjeron dos peleas con apenas unos minutos de diferencia, lo que se suma a la retahíla de sucesos de este tipo en la ciudad que despierta gran preocupación entre los vecinos y vecinas de la ciudad.

El primer aviso se registró a las 7:59 horas por una agresión en la calle Sancti Spiritu, en pleno centro de la ciudad. En el lugar, un joven de 22 años resultó herido y llegó a quedar inconsciente, si bien posteriormente recuperó la consciencia. Según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias del 1-1-2, el joven no precisó traslado sanitario y abandonó el lugar por sus propios medios para regresar a su domicilio.

Tan solo tres minutos después, a las 8:02 horas, se produjo un segundo altercado en la calle Candil, también en la zona centro, a pocos metros de Sancti Spiritus. En esta ocasión se trató de una pelea entre grupos en la que intervinieron alrededor de 15 personas, según las mismas fuentes. Como consecuencia del enfrentamiento, un varón de 25 años resultó herido.

Ambos sucesos obligaron a intervenir a los servicios de emergencia y a las fuerzas de seguridad, en una franja horaria en la que se concentraron varios avisos coincidiendo con el final de las celebraciones de Nochevieja.