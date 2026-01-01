En el año de Galocho, Benavente «se cuela» en la gala de los Goya

Para muchos benaventanos, los años son los de su Toro Enmaromado y el 2025 ha sido el de Galocho, el primer Victorino que se corre en la ciudad de los Condes Duques y que tras una hora y 43 minutos en la calle tuvo que ser encajonado en la plaza de Santa María, algo insólito para este festejo. Pero la ciudad mira hacia adelante y se prepara ya para celebrar el que será su segundo Congreso de Toros de Cuerda en el año 2027, tras lograr su candidatura, en el mes de febrero, el respaldo de la mayoría de las localidades con tradición de toros con cuerda.

Insólito ha sido también que Benavente se colara este año en la gala de los Goya y lo hizo de la mejor manera posible, de la mano de la benaventana Laura Fernández Espeso, una de las mujeres ejecutivas más importantes de la industria del cine en España. Desde el 1 de enero es CEO de The Mediapro Studio, líder en el mercado de la producción audiovisual en España y en Europa. Este año en los Goya la película «El 47», de la que es productora, se hizo con el cabezón a la mejor película «ex aequo» con «La Infiltrada».

Benavente cierra el año con varios proyectos importantes en marcha: la renovación de los paseos de la Mota, tras estar paralizada la mayor parte del año; la rehabilitación del antiguo Mercado de Abastos en el centro cultural, con los fondos Pirep; o la reforma del firme de la carretera del Caracol. Ha dado un vuelco la Ciudad Deportiva, donde se avanza hacia la homologación de las pistas de atletismo, y ha iniciado la dotación de nuevos espacios para la práctica de otros deportes.

Se le resiste la mejora de las piscinas municipales y actuaciones como la pavimentación de La Rúa. Además ha sido un año convulso para el comercio de la zona centro, que ha protagonizado sucesivas concentraciones por la falta de cobertura móvil en la zona.