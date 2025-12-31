Benavente recrea historias para llevar al cine

Uno de los monitores explicando el funcionamiento. | E. P.

Arte, tecnología y participación activa han ido de la mano en la actividad propuesta para la jornada del martes en Benavente. La cita, en el Teatro Reina Sofía, no dejó de sorprender a niños y mayores que decidieron asomarse por este espacio municipal para ver qué descubrir en el anunciado "Puppet Cinema". Tropos Teatro ha sido el encargado de explicar y hacer disfrutar a los participantes de una alternativa innovadora y atractiva para la programación navideña de Benavente.

Este iniciativa presentaba una instalación artística para interactuar en ella. Marionetas y la posibilidad de realizar una creación audiovisual han permitido a los participantes tirar de imaginación y creatividad y romper el miedo al ridículo, en algunos casos.

Uno de los grupos disfrutando de las historias con marionetas. / E. P.

Grupos de familias y amigos se acercaron hasta el escenario del Teatro Reina Sofía durante toda la jornada. Allí disponían de hasta siete escenarios para las historias contadas con marionetas. Dos de ellos basados con motivos navideños, otros con elementos de cuentos infantiles como "Los tres cerditos" o "Hansel y Gretel" y otros de carácter más general.

El Grinch, uno de los preferidos para los más pequeños. / E. P.

Felicitar las navidades a la familia ha sido lo más recurrido por los participantes, pero también han podido crear sus propias historias de segundos o minutos poniendo voz a los títeres elegidos por cada uno y grabando las escenas frente al móvil particular elegido.

No han faltado los momentos de diversión, los villancicos, las frases al oído y los besos y abrazos del lobo a los "cerditos" o del Grinch al duende de Navidad.