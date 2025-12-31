Benavente aprueba el pago de la subida salarial del 2,5% a los empleados municipales este mismo mes

El Ayuntamiento de Benavente aprueba la subida de sueldo del personal municipal con efectos retroactivos. Según explica el Equipo de Gobierno y por la "buena gestión económica llevada a cabo", el Ayuntamiento dispone de los fondos necesarios para pagar la subida de sueldo del 2,5% al personal, aprobada por el Gobierno de España el pasado 3 de diciembre. Algo que ya había anunciado el concejal de Hacienda, José Manuel Salvador, en la presentación de los presupuestos del pasado año.

La subida se pagará con efectos retroactivos al 1 de enero del 2025 y podrá materializarse en las nóminas del personal del Ayuntamiento en el mes de diciembre, sin tener que esperar al próximo año.

"A pesar del esfuerzo económico que ello supone para los ayuntamientos, al haber sido comunicada por el Gobierno a finales de este año y que, consecuentemente, al tratarse de un gasto no previsto para los ayuntamientos, hará que muchos no puedan pagar la misma o que incurran en déficit, el de Benavente podrá aplicarla sin desequilibrios en las cuentas municipales, gracias a disponer de consignación de fondos suficientes. Otra muestra más de la buena gestión económica del Ayuntamiento", explica.

El decreto, firmado por la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, reconoce los atrasos salariales correspondientes de enero a diciembre de 2025 para personal funcionario y laboral, incluyendo retribuciones básicas, complementos, situaciones administrativas y servicios extraordinarios. El coste total asciende a 123.443,84 euros, cantidad que ya ha sido aprobada y autorizada para su abono a través de Tesorería Municipal.

Esta subida supondrá un aumento de los costes en la masa salarial del Ayuntamiento, a la que se aplicará en 2026 la subida de otro 1,5%, más un posible 0,5% adicional en el caso de que la inflación supere la aprobada para este año. Lo que supondrá en 2026 un aumento de los costes del personal en torno al 4%.