El "street curling" conquista a los benaventanos
La Plaza Mayor de Benavente ha acogido en esta jornada una actividad novedosa, propuesta por la Concejalía de Juventud y Deportes, en la que niños y mayores se han atrevido a practicar el curling sobre una pista sintética. Simulando al curling tradicional, los jugadores fueron lanzando las "piedras" por turnos hacia una zona objetivo y ganando habilidad en cada tiro.
