El "street curling" conquista a los benaventanos

Pista de &quot;street curling&quot; en la Plaza Mayor de Benavente. | E. P.

Pista de "street curling" en la Plaza Mayor de Benavente. | E. P.

Eva Ponte

La Plaza Mayor de Benavente ha acogido en esta jornada una actividad novedosa, propuesta por la Concejalía de Juventud y Deportes, en la que niños y mayores se han atrevido a practicar el curling sobre una pista sintética. Simulando al curling tradicional, los jugadores fueron lanzando las "piedras" por turnos hacia una zona objetivo y ganando habilidad en cada tiro.

