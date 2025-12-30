El "street curling" conquista a los benaventanos

La Plaza Mayor de Benavente ha acogido en esta jornada una actividad novedosa, propuesta por la Concejalía de Juventud y Deportes, en la que niños y mayores se han atrevido a practicar el curling sobre una pista sintética. Simulando al curling tradicional, los jugadores fueron lanzando las "piedras" por turnos hacia una zona objetivo y ganando habilidad en cada tiro.