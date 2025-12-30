Así será la nueva promoción de viviendas públicas proyectada en Benavente

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL), impulsa una nueva promoción de vivienda pública en el municipio de Benavente (Zamora) destinada a facilitar el acceso a la vivienda a la población joven.

El proyecto contempla la construcción de un edificio de 36 viviendas de promoción pública, con una inversión de 4.318.390,57 euros, en una parcela situada en la avenida Plaza de Toros nº 29, cedida por el Ayuntamiento de Benavente.

La actuación tiene como objetivo dotar a la ciudad de Benavente de una oferta de vivienda adecuada y suficiente para atender la demanda existente, especialmente entre los jóvenes menores de 36 años. El régimen previsto para esta promoción es el de venta bonificada en un 20 % para jóvenes y/o alquiler con opción de compra.

Características del edificio

El edificio proyectado consta de planta baja y cuatro plantas sobre rasante, adosado a la edificación existente en su fachada oeste y exento en el resto de fachadas. El acceso peatonal se realiza desde la avenida Plaza de Toros a través de dos portales independientes, mientras que el acceso al garaje se sitúa en la fachada este del inmueble.

El Portal 1 da acceso a un total de 16 viviendas, distribuidas a razón de cuatro viviendas por planta. De ellas, 12 son viviendas de tres dormitorios, con superficies útiles comprendidas entre 76 y 84 metros cuadrados, y cuatro viviendas de dos dormitorios, con una superficie útil de 65 metros cuadrados. Todas las viviendas disponen de terraza.

El Portal 2 alberga 20 viviendas, con cinco viviendas por planta. En este caso, 12 viviendas son de tres dormitorios, con superficies útiles de entre 64 y 76 metros cuadrados, y ocho viviendas de dos dormitorios, con superficies que oscilan entre 58 y 62 metros cuadrados. Todas ellas cuentan igualmente con terraza.

Todas las viviendas disponen de salón-cocina, dos baños completamente equipados —excepto las viviendas de dos dormitorios del Portal 1— y plaza de garaje.

La promoción incorpora criterios avanzados de eficiencia energética y sostenibilidad. La calefacción y el agua caliente sanitaria se suministran mediante una caldera centralizada de biomasa, un sistema eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

El proyecto establece, además, la incorporación de sistemas constructivos industrializados, con el objetivo de reducir los plazos de ejecución, optimizar costes, minimizar riesgos y disminuir el impacto medioambiental tanto durante la fase de obra como a lo largo de la vida útil del edificio.

Las viviendas se ejecutarán conforme a los estándares de calidad exigidos por el sello Tuya Vivienda y contarán con certificado energético de calificación A.