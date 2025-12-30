Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Newton llega a Benavente: la ciencia divertida de Isabel y Alberto

Los niños y niñas conocen al científico, curiosidades de su vida y sus descubrimientos con iniciativas lúdicas y participativas

El taller se ha desarrollado en el Ayuntamiento de la Plaza Mayor. | E. P.

Eva Ponte

Isabel y Alberto son astrónomos y divulgadores y son los encargados de realizar el taller de ciencia y magia organizado desde la Concejalía de Turismo y Fiestas para las tardes de estos días navideños. Alberto en este taller interpreta el personaje de Newton que habla a los participantes de su vida y sus descubrimientos, a la vez que invita a los niños y niñas de la actividad a practicar algún que otro experimento.

"Con pequeños experimentos acercamos la ciencia a los niños y niñas del taller", explica.

El lanzamiento de un tapón de corcho para que recupere su equilibrio es uno de los experimentos, también "hemos visto cómo son los cráteres de la Luna a través de unas canicas". En definitiva, aprenden ciencia jugando.

TEMAS

