El cielo al alcance del telescopio, en Arcos de la Polvorosa

El Club Astronómico Tera y Polvorosa acerca la observación nocturna de los astros a vecinos de la comarca de Benavente y Los Valle en una actividad para niños y adultos

La observación astronómica en Arcos de la Polvorosa, en imágenes /

Eva Ponte

Acercar el cielo y la observación con telescopio a vecinos y vecinas de la comarca de Los Valles, de una forma sencilla y abierta es el objetivo de la primera actividad organizada por el Club Astronómico Tera y Polvorosa, celebrada en la localidad de Arcos de la Polvorosa.

El club está formado por personas de la zona aficionadas a la Astronomía que, según explica Marcos Martínez, se conocieron a través de redes sociales y que, tras compartir salidas y observaciones, decidieron organizarse como grupo, aunque sin carácter oficial ni registro administrativo. Las quedadas comenzaron ya hace un año y es ahora cuando han optado por promover una primera actividad pública con el fin de despertar la curiosidad y animar a más gente a mirar al cielo.

La observación de la Luna, Júpiter y Saturno se ha desarrollado en la zona de la báscula del pueblo, un espacio amplio y accesible, para el que solicitaron permiso al Ayuntamiento. "Es una zona bastante accesible y alejada un poco de la luz del pueblo", explica Marcos quien mostró su sorpresa por la participación de gente ya no solo de Arcos, sino de Benavente y otros pueblos cercanos.

Durante la actividad se instalaron varios telescopios, todos propiedad de los miembros del club, destinados a distintos objetos celestes. Uno se orientó a la Luna, otro a Júpiter y otro a Saturno, permitiendo a los asistentes observar directamente estos cuerpos y conocer mejor sus características. También se invitó a otros aficionados a llevar sus propios telescopios y se prestó ayuda técnica a quienes tenían menos experiencia.

La observación astronómica, explica Marcos, es apta para todas las edades. "Han participado muchos niños a los que les adaptamos la altura de los telescopios, y también personas mayores, todos movidos por la curiosidad". Además de la observación, los organizadores explicaron aspectos básicos del cielo nocturno y resolvieron dudas de los asistentes.

El grupo continúa saliendo durante el invierno "una época especialmente adecuada por la calidad del cielo".

