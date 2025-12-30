Benavente se vuelca con el cuentacuentos por Navidad

La sala de lectura de la Biblioteca Municipal de Benavente se quedó pequeña esta mañana para albergar los cuentos de Raquel Urquía, "la de la risa de tortuga". La Navidad centró el argumento de cada historia en las que hizo partícipes a los más pequeños y no faltó la música en directo.

Cuentacuentos en la biblioteca de Benavente. / E. P.