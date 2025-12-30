Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Benavente se vuelca con el cuentacuentos por Navidad

Cuento de Navidad, en la Biblioteca Municipal de Benavente.

Cuento de Navidad, en la Biblioteca Municipal de Benavente. / E. P.

Eva Ponte

La sala de lectura de la Biblioteca Municipal de Benavente se quedó pequeña esta mañana para albergar los cuentos de Raquel Urquía, "la de la risa de tortuga". La Navidad centró el argumento de cada historia en las que hizo partícipes a los más pequeños y no faltó la música en directo.

Cuentacuentos en la biblioteca de Benavente.

Cuentacuentos en la biblioteca de Benavente. / E. P.

