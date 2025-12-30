Benavente amortiza 300.000 euros de deuda y sitúa el endeudamiento por debajo del 20%

El Ayuntamiento de Benavente asegura que ha dado un "paso decisivo en la consolidación de su estabilidad financiera" al aprobar la amortización anticipada de 300.000 euros de deuda, que viene a sumarse a las cantidades previstas inicialmente cuando se aprobó el presupuesto 2025. "Una medida que permitirá situar el endeudamiento municipal por primera vez en más de 20 años por debajo del 20%".

Señalan PP y Vox que en 2023 con PSOE e IU en el Gobierno, la deuda municipal alcanzaba el 39,43%. A finales de 2024 el actual Gobierno consiguió reducirla hasta el 23,82%, sin pedir préstamo y "sin llevar a cabo ningún tipo de recorte". Y, ahora, "gracias a la nueva operación de amortización aprobada mediante Decreto por la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, durante el presente este mes, el porcentaje caerá por debajo del 20%". Para el Equipo de Gobierno "evidencia una reducción progresiva, sostenida y contundente de la deuda municipal, que confirma la eficacia de las decisiones económicas adoptadas".

La amortización anticipada se aplicará sobre cantidades pendientes de pago, correspondientes a tres de los préstamos solicitados por el anterior gobierno de PSOE e IU durante los años 2020, 2021 y 2022. La medida ha sido posible gracias a "la sólida salud financiera del Ayuntamiento, que cuenta con un remanente líquido de tesorería superior a 2,3 millones de euros y un superávit presupuestario superior a 179.000 euros" y que permitirá destinar recursos propios a la rebaja de deuda sin afectar a los servicios públicos ni a la actividad municipal.

Además, la amortización se realiza sobre los préstamos de mayor coste financiero, "lo que supondrá un importante ahorro en intereses y se ejecutará sin penalizaciones, garantizando un uso eficiente de los fondos públicos".

Con esta decisión, el Ayuntamiento de Benavente, asegura, "reafirma su compromiso con una gestión que fortalece la economía municipal y genera mayor capacidad para impulsar las inversiones y proyectos de futuro que el actual Equipo de Gobierno tiene previstos para mejorar las infraestructuras de la ciudad"