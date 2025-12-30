Benavente amortiza 300.000 euros de deuda y sitúa el endeudamiento por debajo del 20%
El Equipo de Gobierno de PP y Vox asegura que "esta bajada confirma la eficacia de las decisiones económicas adoptadas"
El Ayuntamiento de Benavente asegura que ha dado un "paso decisivo en la consolidación de su estabilidad financiera" al aprobar la amortización anticipada de 300.000 euros de deuda, que viene a sumarse a las cantidades previstas inicialmente cuando se aprobó el presupuesto 2025. "Una medida que permitirá situar el endeudamiento municipal por primera vez en más de 20 años por debajo del 20%".
Señalan PP y Vox que en 2023 con PSOE e IU en el Gobierno, la deuda municipal alcanzaba el 39,43%. A finales de 2024 el actual Gobierno consiguió reducirla hasta el 23,82%, sin pedir préstamo y "sin llevar a cabo ningún tipo de recorte". Y, ahora, "gracias a la nueva operación de amortización aprobada mediante Decreto por la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, durante el presente este mes, el porcentaje caerá por debajo del 20%". Para el Equipo de Gobierno "evidencia una reducción progresiva, sostenida y contundente de la deuda municipal, que confirma la eficacia de las decisiones económicas adoptadas".
La amortización anticipada se aplicará sobre cantidades pendientes de pago, correspondientes a tres de los préstamos solicitados por el anterior gobierno de PSOE e IU durante los años 2020, 2021 y 2022. La medida ha sido posible gracias a "la sólida salud financiera del Ayuntamiento, que cuenta con un remanente líquido de tesorería superior a 2,3 millones de euros y un superávit presupuestario superior a 179.000 euros" y que permitirá destinar recursos propios a la rebaja de deuda sin afectar a los servicios públicos ni a la actividad municipal.
Además, la amortización se realiza sobre los préstamos de mayor coste financiero, "lo que supondrá un importante ahorro en intereses y se ejecutará sin penalizaciones, garantizando un uso eficiente de los fondos públicos".
Con esta decisión, el Ayuntamiento de Benavente, asegura, "reafirma su compromiso con una gestión que fortalece la economía municipal y genera mayor capacidad para impulsar las inversiones y proyectos de futuro que el actual Equipo de Gobierno tiene previstos para mejorar las infraestructuras de la ciudad"
- Nueva reyerta en Benavente: agresión por arma blanca con un herido de 19 años
- La celebración de la Nochebuena culmina en Benavente con una pelea y un detenido
- El derribo municipal en Colinas de Trasmonte de una casa del Obispado acaba en el juzgado
- Ayoó de Vidriales, un paisaje lunar devastado seis meses después del incendio que lo arrasó
- El Páramo Bajo de León y la comarca de Benavente afrontarán una tarifa de agua de 121 euros por hectárea y un canon de 25 euros en 2026
- Prisión preventiva para un pasajero de viaje compartido en Quintanilla de Urz con estupefacientes
- Beatriz Asensio, alcaldesa de Benavente: 'El desarrollo del Puerta del Noroeste va a definir nuestro futuro inmediato
- La Bañeza 'riega' Benavente con al menos 12 millones de euros del Gordo