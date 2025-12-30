Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Camionero ZamoraCierre alojamiento VillafáfilaSenda del Lobo en ZamoraBomberos de Zamora
instagramlinkedin

Benavente amortiza 300.000 euros de deuda y sitúa el endeudamiento por debajo del 20%

El Equipo de Gobierno de PP y Vox asegura que "esta bajada confirma la eficacia de las decisiones económicas adoptadas"

Equipo de Gobierno de PP y Vox en Benavente.

Equipo de Gobierno de PP y Vox en Benavente. / E. P.

Eva Ponte

El Ayuntamiento de Benavente asegura que ha dado un "paso decisivo en la consolidación de su estabilidad financiera" al aprobar la amortización anticipada de 300.000 euros de deuda, que viene a sumarse a las cantidades previstas inicialmente cuando se aprobó el presupuesto 2025. "Una medida que permitirá situar el endeudamiento municipal por primera vez en más de 20 años por debajo del 20%".

Señalan PP y Vox que en 2023 con PSOE e IU en el Gobierno, la deuda municipal alcanzaba el 39,43%. A finales de 2024 el actual Gobierno consiguió reducirla hasta el 23,82%, sin pedir préstamo y "sin llevar a cabo ningún tipo de recorte". Y, ahora, "gracias a la nueva operación de amortización aprobada mediante Decreto por la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, durante el presente este mes, el porcentaje caerá por debajo del 20%". Para el Equipo de Gobierno "evidencia una reducción progresiva, sostenida y contundente de la deuda municipal, que confirma la eficacia de las decisiones económicas adoptadas".

La amortización anticipada se aplicará sobre cantidades pendientes de pago, correspondientes a tres de los préstamos solicitados por el anterior gobierno de PSOE e IU durante los años 2020, 2021 y 2022. La medida ha sido posible gracias a "la sólida salud financiera del Ayuntamiento, que cuenta con un remanente líquido de tesorería superior a 2,3 millones de euros y un superávit presupuestario superior a 179.000 euros" y que permitirá destinar recursos propios a la rebaja de deuda sin afectar a los servicios públicos ni a la actividad municipal.

Además, la amortización se realiza sobre los préstamos de mayor coste financiero, "lo que supondrá un importante ahorro en intereses y se ejecutará sin penalizaciones, garantizando un uso eficiente de los fondos públicos".

Noticias relacionadas y más

Con esta decisión, el Ayuntamiento de Benavente, asegura, "reafirma su compromiso con una gestión que fortalece la economía municipal y genera mayor capacidad para impulsar las inversiones y proyectos de futuro que el actual Equipo de Gobierno tiene previstos para mejorar las infraestructuras de la ciudad"

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents