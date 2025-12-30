Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El albergue de peregrinos de Benavente gana espacios y eficiencia energética

Las instalaciones que habían quedado obsoletas lucen nueva imagen y mejoran su funcionalidad

La alcaldesa y el responsable de la empresa adjudicataria, tras la recepción en las obras en el albergue.

La alcaldesa y el responsable de la empresa adjudicataria, tras la recepción en las obras en el albergue. / .

Eva Ponte

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, recibía ayer la segunda fase de las obras de reforma del Albergue Municipal de peregrinos que se encuentra en el Camino Natural de la Vía de la Plata, a su paso por la antigua estación del ferrocarril.

Escaleras del inmueble.

Escaleras del inmueble. / .

El acta de recepción de los trabajos pone fin a la actuación financiada con fondos propios para completar la reforma iniciada en una primera fase a través del Plan de Sostenibilidad Turística de Benavente. La empresa Pedro Sánchez, única presentada a esta licitación, ha llevado a cabo sustitución de carpinterías, mejora de eficiencia energética y redistribución de espacios del inmueble para una mejor funcionalidad por un importe de 64.253,11 euros, IVA incluido.

Uno de los baños dotados en la segunda fase.

Uno de los baños dotados en la segunda fase. / .

La instalación que ha reformado un imueble con espacios obsoletos cuenta con dos plantas y una nueva escalera que comunica los dos espacios. Asegura el Ayuntamiento de Benavente que "continúa mejorando una instalación obsoleta con el objetivo de dar una nueva vida a este estratégico espacio para albergar a aquellos peregrinos que nos visitan en su camino hacia Santiago de Compostela".

La cocina de las instalaciones del albergue reformado.

La cocina de las instalaciones del albergue reformado. / .

