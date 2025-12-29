Seis meses para actuar en colectores, medianeras y en la cubierta del edificio

<<<

Otra imagen de los efectos devatadores causados por el agua. | P. E.

A ello se suman roturas de albañales y aperturas de empalmes, aún sin confirmar, que podrían causar el descalce de la cimentación de la fachada sur y de la cubierta, así como la disgregación y pérdida de materiales.

El segundo origen de gravedad es la presencia de aguas colgadas, confirmada por los estudios. Se trata de agua libre subterránea que discurre por encima de un estrato de arcillas y que, en momentos de grandes lluvias, asciende a la superficie por zonas más permeables. Este fenómeno provoca disgregación de materiales arqueológicos, eflorescencias salinas, pérdida de adherencia entre el manto teselar y el núcleo, y estratos de concreciones de carbonatos y sulfatos entre las teselas, bajo ellas y sobre ellas. La afección se considera grave y afecta especialmente a la estancia 5, la más profunda del yacimiento.

El tercer problema, de carácter serio, está relacionado con la cubierta del edificio que protege el yacimiento. Se han confirmado goteras provocadas tanto por filtraciones a través de la cubierta como por condensaciones en la estructura metálica, inadecuadamente recogidas por la bandeja longitudinal. Estas incidencias se producen de forma puntual en todo el yacimiento, con menor incidencia que las anteriores, pero igualmente comprometen la conservación.

El cuarto origen corresponde a filtraciones a través de medianeras con edificios colindantes y otros puntos de contacto. Se han confirmado filtraciones por el muro de cerramiento del este y por el patio del edificio anexo, que generan eflorescencias salinas y problemas estéticos. También se señalan filtraciones a través de la junta entre la acera y la fachada sur del edificio, aún sin confirmar, que podrían provocar disgregación de enfoscados, pinturas y problemas de salubridad. La afección se considera menor, al afectar principalmente al edificio protector y no directamente al yacimiento.

El quinto conjunto de problemas se relaciona con el sistema de recogida y evacuación de pluviales, condensaciones y saneamiento del edificio. Entre las incidencias confirmadas figuran la apertura de juntas de la bandeja que recoge las condensaciones, que desagua mediante un cable, y la acumulación de suciedad en canales de limahoyas de la cubierta, ambas consideradas serias. También se han confirmado roturas de tuberías y problemas de juntas, de menor incidencia. Otros aspectos, como la derivación del agua de lluvia de tres cuartas partes de la cubierta a una sola arqueta o el desagüe de la alcantarilla del vértice oeste, están confirmados, pero sin certeza de que causen problemas. La afección se describe como puntual en todo el yacimiento

Actuaciones

El proyecto establece como objetivo principal la eliminación de humedades en el yacimiento arqueológico de Camarzana de Tera, con especial atención a la conservación de los mosaicos, considerados protagonistas del conjunto. El proyecto advierte que cualquier actuación deberá tener en cuenta la afectación que los trabajos puedan tener sobre estas piezas.

La intervención no se limita al recinto del yacimiento, sino que se extiende a todo el entorno que lo rodea, con el fin de estabilizar el conjunto y evitar que su contemplación dependa de factores externos. El proyecto señala que el agua ha sido el principal agente de deterioro en recurrentes ocasiones, impidiendo la exposición pública y comprometiendo la conservación de los mosaicos.

El plan de actuación establece un orden de prioridades: primero, abordar las entradas masivas de agua desde el colector municipal; en segundo lugar, reducir el elevado contenido de humedad en los niveles inferiores del terreno que afectan gravemente a los mosaicos; y en tercer lugar, actuar sobre las filtraciones en superficies en contacto con edificaciones medianeras, la falta de impermeabilización en zonas de la envolvente y las condensaciones derivadas de la cubierta instalada con carácter provisional.

Finalmente, el proyecto contempla actuaciones directas sobre los mosaicos y estructuras, consistentes en operaciones de conservación y mantenimiento que permitan estabilizarlos y recuperar la visibilidad perdida por las alteraciones sufridas de manera recurrente.

El ámbito de la intervención abarca todo el edificio que ocupa el yacimiento. Además, se prevén actuaciones en la red de saneamiento existente y en construcciones aledañas, aunque estas últimas dependen de la autorización de sus propietarios particulares.

Los criterios generales de intervención se fundamentan en los principios de conservación, presentes en la selección de cada tratamiento, método y producto. Se busca alcanzar el grado necesario de consolidación y resistencia que asegure la estabilidad futura de cada elemento original, ya sea decorativo, constructivo o estructural. El objetivo final es conocer las causas de los deterioros para actuar sobre el bien cultural y minimizar su deterioro mediante el control de los agentes de alteración.

El proyecto subraya que la conservación del patrimonio histórico no puede basarse únicamente en tratamientos curativos, sino que debe complementarse con labores de mantenimiento y conservación preventiva. Entre las pautas recogidas figuran la mínima intervención, la máxima reversibilidad de los tratamientos, la preservación de los elementos originales, el estudio histórico y documental de apoyo, la documentación completa de métodos y materiales, el respeto a la integridad estética, histórica y física de la obra, y la utilización de productos de probada inocuidad y calidad.

El documento concluye que la intervención incluirá recomendaciones específicas de conservación preventiva y mantenimiento, con el fin de garantizar la preservación del yacimiento y de sus mosaicos en el futuro. n