Una mujer herida por la colisión entre dos turismos en San Cristóbal

Según información del 1-1-2 la víctima tiene 40 años y presentaba un golpe en la cara

Ambulancia de Emergencias Sanitarias. / JcyL / Loz

Eva Ponte

Una mujer de 40 años ha resultado herida con un golpe en la cara tras una colisión entre dos turismos ocurrida este lunes en la calle Mota, en San Cristóbal de Entreviñas.

El suceso se ha producido a las 13:09 horas, momento en el que se ha solicitado asistencia sanitaria para la afectada. Hasta el lugar del accidente se ha movilizado una ambulancia de Sacyl, además de avisarse a Tráfico de Zamora para atender la incidencia.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del suceso ni sobre el alcance de las lesiones.

