IU hace balance de gestión municipal en Benavente y critica la "falta de proyecto de ciudad"

La agrupación municipal de Izquierda Unida de Benavente hace balance de la gestión municipal y considera que el equipo de Gobierno de PP y Vox han demostrado “no tener un proyecto propio, están siendo incapaces de resolver los ya planificados y dotados presupuestariamente, con retrasos, con muchos retrasos y en los peores casos con incluso pérdida de subvenciones. Esto es extensible a todos los ámbitos de la gestión municipal”, señala el coordinador de IU en Benavente, Jesús Nieto.

El concejal de IU, Manuel Burón, explicó que “después de dos años y medio, las inversiones estrella - a las que durante la oposición no dejaron de poner palos en las ruedas- siguen siendo el Polígono Puerta del Noroeste, el Plan de Sostenibilidad Turística y el PIREP para remodelar el mercado de abastos. Los tres proyectos del anterior equipo de PSOE e Izquierda Unida que conseguimos más de 14 millones de subvenciones comprometidos en inversiones y que, bajo su gestión, van con retraso y de no cumplir los plazos existe el riesgo de pérdida de esas subvenciones para Benavente”.

Dudas sobre la comerciación del Puerta del Noroeste

Del Puerta del Noroeste recordó Burón “lo que luchamos con Luciano a la cabeza, el anterior equipo de gobierno de PSOE e Izquierda Unida, fueron largas y tensas negociaciones para conseguir un aumento en la financiación con la Junta y el Ayuntamiento ha tenido que aportar tres millones de euros para este polígono”. Desde IU insisten en el “agravio” por parte de la administración regional hacia Benavente que “ha hecho una apuesta importante por el polígono de Monfarracinos y ya nos lleva la delantera”.

Lamenta, además, que no se haya dado a conocer el modelo de comercialización para las parcelas industriales en Benavente, así como el precio o quién lo va a gestionar. “Cualquier día nos sorprende con que lo gestiona el Somacyl, al igual que el agua”.

IU pide a la alcaldesa que “se ponga al frente de la búsqueda de empresas que deseen asentarse en el nuevo Polígono Puerta del Noroeste y se lo exigimos porque nos parece algo difícil después de que nadie del Equipo de Gobierno, por ejemplo, asistiera a la Feria de Madrid celebrada hace un par de meses”.

Retrasos en las obras

Recordó otras obras con retrasos “y riesgo de perder la subvención, como es la de la Carretera del Caracol. Han tenido dos años y es su única responsabilidad. El plazo para justificar esa subvención finaliza el 31 de diciembre. O la subvención de los fondos de cohesión territorial invertidos en la pavimentación de las rotondas de Avenida Federico Silva y Avenida León y nadie sabe lo que va a pasar con ellas”.

Habla IU de “mala gestión y mala praxis” del Gobierno Partido Popular y Vox puesto que por segundo año consecutivo los presupuestos han vuelto a quedar sobre la mesa para su revisión y corrección.

Dice Nieto que “esta falta de proyecto del Equipo de Gobierno, está ligada evidentemente a una falta total y absoluta de trabajo. Para tener proyecto hay que trabajar, y para que las cosas salgan adelante hay que trabajar”, sentenció.

En este sentido recordaron que Benavente sigue sin jefe de Policía Local y responsable del Parque de Bomberos y “sin intención de que cambie la situación”. También sin puesto de Secretaría, a pesar de que “justificaron la bajada de categoría para que fuera más fácil cubrir ese puesto”. Critican la falta de “desglose y limpieza de solares municipales en un verano plagado de incendios incluso con informes de la Policía Local alertando de la situación en inmuebles de titularidad municipal”.

El concejal de Medio Ambiente "ausente más de dos años"

En este sentido son críticos con el concejal de Medio Ambiente “ausente durante más de dos años”. Y es que no ha hecho públicos los gastos en vehículos de basura y limpieza diaria, tampoco los datos de reciclado de vidrio o de ropa usada. “Ha habido pagos duplicados indebidamente domingos y festivos a los bomberos”.

Han enumerado varias subvenciones “no conseguidas” para proyectos de Interés Turístico Regional o mejora de señalización, o los 13.000 euros para colonias felinas; también desestimación de subvención en Deportes para las unidades portátiles para la actividad física; se han tenido que devolver casi 42.000 euros de ayuda concedida al Centro de Educación Infantil Alfonso IX por justificación insuficiente.