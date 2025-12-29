Fondos de Cohesión
Certificadas "a tiempo" las obras de dos rotondas de acceso a Benavente
La Junta de Gobierno Local aprueba los últimos trámites para justificar la subvención concedida para las glorietas de Federico Silva y Avenida de León
El Ayuntamiento de Benavente celebraba ayer una sesión de la Junta Local de Gobierno en la que se han aprobado varias certificaciones de obra de proyectos en marcha en la ciudad. Entre ellas, las últimas certificaciones de los proyectos de renovación y pavimentación de las rotondas de la Avenida Federico Silva y de la Avenida León que permiten justificar "en tiempo y forma la subvención concedida para el desarrollo de estos trabajos".
Las actuaciones ponen así fin a unas obras dilatadas en el tiempo para la renovación del asfalto tanto de la rotonda ubicada en la Avenida Federico Silva con la calle Cañada Berciana y otra glorieta de la Avenida León con la carretera de San Cristóbal. Las actuaciones que, en principio, se habían comprometido en el anterior mandato con cargo a los Planes de Obras de la Diputación y obligó a devolver el importe previsto al no ejecutarse los trabajos, se financian a través del Fondo de Cohesión Territorial aportado por la Junta de Castilla y León. Un importe de 221.894,43 euros, más el IVA para las obras ejecutadas por la constructora San Gregorio.
Con apenas tres meses de servicio, se apreciaron grietas y peladuras en la superficie lo que obligó a la Concejalía de Obras a pedir a la adjudicataria que cumpliera con la garantía de los trabajos.
La justificación de los trabajos tiene que estar lista antes de finalizar el año y con esta certificación se garantiza la justificación, según explica el Equipo de Gobierno. "Seguimos trabajando en la mejora de infraestructuras de nuestra ciudad, en el crecimiento del tejido empresarial, el fortalecimiento de nuestros servicios y la calidad de vida de nuestros habitantes".
PP y Vox dicen que el proyecto del mercado de abastos «sigue a buen ritmo»
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente de Partido Popular y Vox quiere «afear» al Grupo Municipal Socialista las declaraciones realizadas en los últimos días acerca de varios proyectos que están en marcha en Benavente. Se refieren a la posible pérdida de subvenciones por no llegar a justificar «a tiempo» algunos de los proyectos. «Genera una controversia dando por hecho la posibilidad de perder varias subvenciones por no justificar a tiempo las obras. Esto, como se ha podido comprobar, no ha sido tal y que lo único que busca es crear un clima catastrofista».
En este sentido, señalan que la Junta Local de Gobierno ha aprobado otras certificaciones de obra de proyectos que se están ejecutando en Benavente y que relacionadas con la rehabilitación del antiguo Mercado de Abastos. «Una rehabilitación que continúa a buen ritmo como así lo acreditan los trabajos visibles».
