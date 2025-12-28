Nueva reyerta en Benavente: agresión por arma blanca con un herido de 19 años

Nueva reyerta en Benavente, la tercera en lo que va de mes de diciembre. En esta ocasión, la pelea se ha saldado con una agresión por arma blanca municipio con al menos un herido. Se trata de un joven de 19 años, según la Guardia Civil, con heridas en su pierna. Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias tras recibir el 112 el aviso, cerca de las 7 de la mañana de hoy domingo.

El incidente se ha producido en la calle de los Carros, a las puertas de una discoteca, en el mismo punto donde la pasada Nochebuena se produjo otra agresión. Un joven de origen marroquí de 27 años y un joven de raza gitana se han enzarzado en una pelea, de la que no han trascendido los motivos. El primero ha sacado un arma blanca y ha apuñalado en la pierna al segundo.

La Policía Local, según ha informado, ha movilizado a cinco agentes al estar produciéndose el relevo de patrullas y en principio ha identificado a los dos jóvenes y detenido al marroquí, que fue trasladado al cuartel policial hasta que fue llevado al Puesto de la Guardia Civil, que también ha confirmado la identificación y la detención. El detenido podría pasar a disposición judicial en las próximas horas. El herido fue recogido en la plaza Juan Carlos I y trasladado al Hospital de Benavente. Con posterioridad ha sido derivado al complejo hospitalario Virgen de la Concha de Zamora.

El incidente ha obligado también a la intervención de la Guardia Civil, aunque se da la circunstancia de los efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), que habían realizado controles durante toda la noche, habían abandonado la ciudad a las seis de la mañana.

No es la primera vez que ocurre un suceso de estas características en Benavente en los últimos tiempos. En lo que va de mes se han producido dos incidentes graves hasta el punto que el propio subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, reconoció estar "profundamente preocupado" con lo que ocurre en Benavente en relación a las reyertas producidas durante los fines de semana. Este motivo ha intensificado la presencia de patrullas de Guardia Civil en la zona así como el despliegue de patrullas de la USECIC.