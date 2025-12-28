La Justicia reparte culpas en una colisión en cadena ocurrida entre Benavente y San Cristóbal de Entreviñas

La Audiencia Provincial de Zamora ha confirmado íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Benavente en relación con un accidente de tráfico ocurrido en la carretera nacional N-630 entre Benavente y San Cristóbal, en el que se vieron implicados tres vehículos y varias aseguradoras.

El procedimiento se inició tras la demanda presentada por una de las afectadas, cuyo vehículo Ford Focus C-MAX resultó dañado al ser alcanzado en cadena por un turismo Volkswagen Golf y posteriormente por un Seat León. La sentencia de primera instancia estimó parcialmente las demandas cruzadas y fijó indemnizaciones para los distintos conductores y aseguradoras implicadas.

La resolución inicial condenó a dos de las aseguradoras a abonar 663 euros cada una por los daños materiales ocasionados al primer vehículo, aplicando además los intereses moratorios previstos en la Ley de Contrato de Seguro. También se reconoció una indemnización de 1.061,39 euros a otra conductora, con responsabilidad compartida entre una aseguradora y otra compañía, además de 708 euros adicionales a cargo de una tercera entidad.

En cuanto a los reclamantes principales, la sentencia de primera instancia fijó indemnizaciones de 1.560 euros y 7.610 euros a favor de uno de ellos, y de 2.341 euros y 11.415 euros a favor del otro, con intereses moratorios desde la fecha del siniestro. El recurso de apelación presentado solicitaba la estimación íntegra de las demandas contra las aseguradoras, reclamando cantidades superiores de hasta 40.362 euros y 6.243 euros, además de la desestimación de las demandas de las otras partes. Sin embargo, la Audiencia Provincial rechazó estas pretensiones, confirmando la valoración de la prueba realizada en primera instancia.

El tribunal destacó la concurrencia de culpas en la producción del accidente, al considerar acreditado que la primera conductora se detuvo en la vía con el motor calado y las luces de emergencia activadas, siendo alcanzada por el segundo vehículo y posteriormente por el tercero. La Sala subrayó que las condiciones de la vía —recta, despejada y con buena visibilidad— permitían evitar la colisión si se hubiera mantenido la atención debida.

La impugnación presentada por otra aseguradora, que solicitaba la reducción del porcentaje de responsabilidad de su conductora asegurada, también fue desestimada. El tribunal concluyó que existió negligencia al no guardar la distancia de seguridad, ratificada por el atestado de la Guardia Civil y la declaración del agente instructor en el juicio.

En cuanto a las costas, la Audiencia impone las derivadas del recurso a los apelantes vinculados al Volkswagen Golf y su compañía de seguros, y las de la impugnación a la otra aseguradora, confirmando además la pérdida del depósito constituido para recurrir.