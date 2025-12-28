IU pide otra vez el contrato de la campaña contra la violencia de género en Benavente

El portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Manuel Burón García, ha vuelto a reclamar la documentación del contrato menor adjudicado para la realización de la campaña institucional contra la violencia de género en el Ayuntamiento de Benavente.

La petición se refiere al contrato adjudicado por la Alcaldía mediante procedimiento negociado sin publicidad con un importe total de 3.600 euros, de los cuales 3.000 corresponden al precio neto y 630 al IVA. El contrato fue otorgado a la empresa CySpro Media y el concejal recuerda que ya había solicitado información sobre este asunto el pasado 3 de julio, reiterando ahora su petición ante la falta de respuesta.

En su escrito, Burón solicita copia digitalizada del expediente de contratación completo, incluyendo el pliego de prescripciones técnicas, el anuncio de licitación y el informe técnico con los criterios aplicados para seleccionar a la empresa adjudicataria. Reclama también información sobre si la citada empresa figura inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas (ROLECE).

El concejal pide además acreditación de la solvencia económica y financiera de la empresa adjudicataria, así como de su solvencia técnica y profesional. En este último aspecto, solicita la relación de los principales trabajos o campañas de naturaleza similar ejecutados en los últimos tres años, acompañados de certificados de buena ejecución. Finalmente, Burón requiere que, en caso de inexistencia de informes o justificaciones sobre la adjudicación, se le comunique expresamente la inexistencia de dichos documentos.