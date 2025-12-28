Cáritas distribuye 200 juguetes donados en Santa Marta y Camarzana de Tera

La campaña “Ningún niño sin juguete”, impulsada por la Asociación “Las Eras de Santa Marta de Tera” y la A.M.P.A. del CEIP “El Tera”, ha concluido con la entrega de 200 juguetes a Cáritas Interparroquial de Benavente. La acción solidaria, desarrollada durante las semanas previas a la Navidad, tenía como objetivo garantizar que ningún menor quedara excluido del acceso a juguetes en estas fechas señaladas.

La recogida de juguetes se realizó en dos puntos: en el CEIP “El Tera”, donde se habilitó un espacio para la recepción hasta el 19 de diciembre, y en la sede de la Asociación “Las Eras de Santa Marta de Tera”, mediante contacto previo con la persona responsable, hasta el 23 de diciembre. Se solicitó expresamente que los juguetes estuvieran en buen estado y, preferentemente, en su embalaje original, para facilitar su distribución y preservar su calidad.

La campaña contó con la colaboración de Cáritas Benavente, entidad encargada de recibir y distribuir los juguetes entre familias con menores en situación de vulnerabilidad. El 26 de diciembre, Cáritas Interparroquial de Benavente emitió una certificación oficial en la que agradece la donación realizada por la Asociación “Las Eras de Santa Marta de Tera” en el marco de la campaña. El documento, firmado por la entidad, confirma la recepción de los juguetes y expresa su reconocimiento por la colaboración prestada. Los juguetes serán repartidos directamente por Cáritas entre los niños beneficiarios, en función de las necesidades detectadas por sus servicios de atención social.